Buffon pensa alle dimissioni dal suo ruolo in Nazionale: solo una cosa può fargli cambiare idea Gigi Buffon potrebbe pensare alle dimissioni da capo delegazione in Nazionale. Dopo la delusione Europei degli azzurri l'ex portiere campione del mondo 2006 avrà un confronto con la Figc in vista delle qualificazioni Mondiali 2026.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Io non parlo, spero lo faccia qualcun altro". Gigi Buffon, capo delegazione dell’Italia, si era rifiutato di parlare subito dopo l'uscita di scena degli azzurri dagli Europei contro la Svizzera. Un invito, probabilmente, rivolto al presidente Figc Gabriele Gravina che nel frattempo ha indetto elezioni anticipate convocando l'assemblea elettiva della FIGC per il 4 novembre. Nelle ultime ore però si fanno sempre più insistenti le voci a proposito di possibili dimissioni dello stesso Buffon dal suo ruolo. Sarebbe un ribaltone a dir poco inaspettato dopo la sua nomina.

Al momento c'è però grande cautela sull'argomento dimissioni riguardanti l'ex portiere campione del mondo con l'Italia nel 2006. Buffon, secondo Sky, con grande senso di responsabilità, ha chiesto di volere un confronto con la Figc per capire programmi e progetti in vista dei Mondiali 2026. Solo elementi convincenti sul progetto presente e futuro dell'Italia possono farlo desistere. Buffon vorrebbe capire quali saranno i punti da cui far ripartire il progetto di rilancio della Nazionale e valutare le condizioni per guardare al futuro.

Buffon al fianco di Spalletti durante l'inno agli Europei.

Le parole di Buffon dopo il ritorno dell'Italia a Malpensa

Già dopo l'arrivo dell'Italia dalla Germania a Malpensa, Buffon aveva fatto trapelare alla stampa i suoi dubbi. Non sulla squadra, ma sicuramente su coloro i quali gestiscono e dirigono l'ambiente azzurro: “Obiettivo qualificazione Mondiale 2026? È il minimo sindacale per l’Italia, è l’obiettivo ma si devono fare passi avanti, degli step convincenti e non andare a singhiozzo come abbiamo fatto in questi ultimi dieci anni". Un monito importante da parte di Buffon che si aspetta risposte importanti e concrete su questo punto.

Buffon mastica amaro dopo quanto accaduto agli Europei e fa mea culpa tirando in ballo tutta la delegazione azzurra: "Manca talento a questa squadra? No, non credo – ha spiegato ancora subito dopo l'arrivo dell'aereo dell'Italia post Europei -. Il gruppo poteva far meglio come tutti noi, anche io nel mio ruolo posso aver deluso le aspettative, ognuno si prende le responsabilità del caso”. Buffon sembra volerci vedere chiaro e legittimamente ha chiesto maggiore trasparenza sul futuro dell'Italia pronto a farsi da parte in mancanza di risposte convincenti.