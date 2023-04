Bufera su Dele Alli dopo l’ultimo festino: erano in otto in un letto con 7mila euro di alcol Il “palloncino” non è l’aspetto peggiore di quel festino. C’è un’altra fotografia che ha alimentato polemiche e preoccupazioni per la piega che ha preso la vita dell’ex calciatore degli Spurs. La sua stagione è già finita anche per un’operazione subita all’anca.

Una delle foto della discordia: Alli ha un cappellino in testa e cerca di nascondere il viso con una mano.

L'immagine di Dele Alli che si "sballa" inalando qualcosa dal palloncino racconta più di mille parole a che punto è il percorso di vita e professionale del calciatore inglese: da talento a orpello che non trova spazio più nemmeno nel Besiktas (che lo ha formalmente scaricato, in attesa di liberarsi di lui per fine prestito) e fa parlare di sé per cose che accadono fuori dal campo. La foto divenuta virale lo vede seduto a un tavolo mentre aspira qualcosa da quella piccola camera d'aria.

Cosa? Con ogni probabilità, protossido d'azoto (come si evince dai contenitori cilindrici che ha dinanzi a sé): è un gas che in ambito medico viene utilizzato come narcotico mentre per l'uso in altri momenti è stato ribattezzato come "hippy crack", una sostanza dagli effetti stupefacenti che provoca senso di leggerezza e di euforia ma può anche mettere in pericolo la salute di chi l'assume (fino alla morte per paralisi respiratoria).

Una delle immagini che ha sollevato critiche e preoccupazioni: l’ex Spurs inala qualcosa da un palloncino.

Il palloncino non è l'aspetto peggiore di quel festino. Ci sono anche altri dettagli abbastanza inquietanti che raccontano cosa è successo in quell'appartamento che – secondo quanto indicato dal tabloid The Sun – era di una escort. Dopo una notte trascorsa in un locale di lusso, senza badare a spese (spendendo circa settemila euro in alcolici), la comitiva si è trasferita in quell'abitazione. Cosa possa essere accaduto lo sanno solo i protagonisti di quella serata senza freni, senza pensieri, senza un perché.

In un altro scatto che ha alimentato polemiche (e preoccupazione per la piega che ha preso la vita dell'ex Tottenham), Alli (è sullo sfondo, con un cappellino in testa, ha la mano davanti al viso per provare a nascondersi) e altre sette persone sono in un letto: ci sono alcuni giocatori (tra cui l'ex del Chelsea, Izzy Jay Brown, che s'è ritirato di recente a 26 anni) e quattro giovani donne che hanno preso parte al viaggio a Salford (in Inghilterra).

"Hanno continuato a festeggiare fino all'alba", ha rivelato una fonte al giornale d'Oltremanica svelando anche come l'ex Spurs nel giro di una decina di giorni abbia partecipato ad almeno un altro paio di appuntamenti privati in Turchia. Il destino di Dele Alli è segnato, non c'è alcuna possibilità che resti al Besiktas: il club ha già deciso che non eserciterà l'opzione di acquisto. Era stato accolto come una star, andrà via senza infamia e senza lode, a margine di una stagione durissima, sfortunata e balorda, che s'è persa e s'è chiusa in fretta anche per un'operazione all'anca.