Dele Alli fotografato a inalare dal palloncino: a 27 anni è ormai un ex giocatore Fuori per il resto della stagione per infortunio, Dele Alli è l’ombra di se stesso da tempo: oggi il centrocampista inglese compie 27 anni e le ultime foto che circolano assomigliano ad una sentenza sulla sua carriera.

A cura di Paolo Fiorenza

Continua la caduta senza fondo di Dele Alli, ex enfant prodige del calcio inglese che adesso è l'ombra di se stesso. Il centrocampista esploso giovanissimo al Tottenham compie oggi 27 anni e si può quasi definirlo un ex giocatore, alla luce della piega che ha preso la sua carriera da qualche anno a questa parte e con scenari futuri assolutamente foschi.

Dopo che il trasferimento all'Everton nel 2022 aveva certificato il prosieguo di un'involuzione inarrestabile, il tentativo di rilanciare la sua carriera in Turchia al Besiktas è stato per Alli un disastro: prestazioni insulse, fischi dei tifosi, infine panchina e parole durissime del suo allenatore, fino ad arrivare agli ultimi capitoli. La sparizione da Istanbul, col botta e risposta col club, e l'infortunio muscolare che ha posto fine alla sua stagione, anticipandone il ritorno all'Everton, col quale ha ancora un altro anno di contratto (a oltre 3 milioni netti…).

Dele Alli da giovane era stato paragonato a Gerrard: sembra passato un secolo

Immaginare uno scenario peggiore è difficile ed invece ecco l'ultima mazzata sull'immagine già distrutta del calciatore. Dele Alli è stato fotografato circondato da bombolette di gas con un palloncino in bocca, mentre è seduto ad un tavolo con alcuni amici. Davanti a lui ci sono anche bottiglie d'acqua, bibite e Clase Azul, una tequila tra le più costose sul mercato a circa 350 euro a bottiglia. Ma quello che attira di più l'attenzione sono i grossi contenitori posti sul tavolo, che solitamente contengono protossido di azoto, anche noto come gas esilarante.

Il gas in questione viene adoperato come narcotizzante nelle anestesie, ma anche a scopo ricreativo come droga dissociativa ed euforizzante. A questo scopo, il protossido di azoto viene inalato attraverso palloncini, il che lascia pochi dubbi sul contesto della scena in cui Alli è stato immortalato. L'azione stupefacente del gas dura tra i 30 secondi e i 4 minuti e provoca alterazione della percezione ottica e uditiva e perdita della cognizione del tempo.

Non è chiaro esattamente quando o dove siano state scattate le foto, ma vedere uno sportivo professionista buttarsi via in questo modo assomiglia a una sentenza sulla sua carriera. È stato questo il verdetto unanime quando gli scatti si sono diffusi sui social: "Se non era finito prima, questa è la fine. È molto triste: aveva il potenziale per essere uno dei più grandi".

La foto di Dele Alli che si sballa col palloncino arriva poco dopo che il governo inglese ha annunciato l'intenzione di rendere illegale il possesso di protossido di azoto, anche noto Oltremanica come ‘hippy crack'. Finora infatti era reato soltanto fornirlo, ma non possederlo. Ci sono rischi nell'inalarlo, fino ad arrivare – in caso di abuso – anche a perdite di coscienza (con possibile cadute rovinose), aritmia cardiaca e morte nel peggiore dei casi in conseguenza di paralisi respiratoria. Non il massimo per una ex stella della nazionale inglese che sarebbe nel pieno della carriera.