Giocatore del Manchester United beccato col palloncino: sta inalando protossido di azoto Un video fa scalpore Oltremanica: si vede il terzino del Manchester United Brandon Williams inalare da un palloncino protossido di azoto mentre è seduto in una macchina lato passeggero.

Non sono ore facili per Brandon Williams, 22enne difensore inglese del Manchester United. Qualcuno lo ha filmato in un atteggiamento davvero poco professionale e ha passato il video al famelico Sun, che lo ha sbattuto in prima pagina e sui social. Nel video diffuso dal tabloid, si vede il terzino sinistro fare qualcosa di inequivocabile mentre siede lato passeggero su una lussuosissima Brabus.

Williams appare inalare protossido di azoto da un palloncino, vicino al campo di allenamento dei Red Devils a Carrington. Si tratta del nome scientifico del cosiddetto gas esilarante, utilizzato soprattutto come narcotizzante nelle anestesie ma ben noto anche per il suo impiego alternativo come droga dissociativa ed euforizzante. Distorsione della percezione ottica e uditiva, perdita della nozione del tempo: questo cerca chi inala da un palloncino o simile il protossido di azoto, la cui azione dura tra i 30 secondi e i 4 minuti.

Lo ‘sballo' non è privo di rischi: il gas esilarante ha effetti collaterali come vertigini e sensazione di formicolio in tutto il corpo, ma è quando se ne abusa che il conto può essere pesante. Un consumo eccessivo può causare anche perdite di coscienza (con tutte le conseguenze del caso qualora si cada), crollo della pressione arteriosa, aritmia cardiaca e morte nel peggiore dei casi in seguito a paralisi respiratoria.

Ad essere buoni, il passatempo scelto da Williams non è degno di un calciatore di Premier League, che per quanto quest'anno non sia stato mai impiegato in prima squadra essendo reduce da un lungo infortunio guadagna comunque oltre 3 milioni all'anno. Ovviamente lo scoop del Sun su quello che Oltremanica si chiama ‘hippy crack' ha destato molto scalpore. Un testimone ha detto al tabloid: "Era così ovvio quello che stava facendo. Chiunque segua lo United o il calcio lo avrebbe riconosciuto all'istante. È irresponsabile considerando che è un personaggio pubblico e dovrebbe essere un modello per i giovani e per i futuri calciatori".

"Prendere quella robaccia potrebbe ostacolare il suo rendimento in campo, non c'è dubbio che il suo allenatore non ne sarà impressionato – ha continuato chi ha assistito alla scena – Si aspetta che i suoi giocatori siano completamente dediti alla loro carriera, soprattutto quando stanno tentando di affermarsi in squadra".

Fornire protossido di azoto per sballarsi è reato, ma non lo è possederlo. Tuttavia sicuramente Erik ten Hag avrà fatto un discorsetto al ragazzo: a questo punto non è escluso che a fine anno Williams faccia la stesso percorso della scorsa stagione, quando fu mandato in prestito al Norwich per farsi le ossa. Però comunque gli è andata bene: lo avesse fatto ai tempi di Alex Ferguson non sarebbe uscito intero dallo spogliatoio…