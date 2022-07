Il crollo totale di Dele Alli, non centra la porta da zero metri: “Questo ragazzo è finito” Dele Alli ha soli 26 anni, ma il meglio per lui sembra alle spalle. Il centrocampista inglese è riuscito a sbagliare un gol incredibile con l’Everton, ora il futuro per lui appare davvero buio.

A cura di Paolo Fiorenza

A 26 anni la carriera di Dele Alli, ex enfant prodige della Nazionale inglese, sembra già alla frutta. La parabola del centrocampista offensivo, che aveva conosciuto il suo apice nel 2019 con la finale di Champions League persa col Tottenham di Pochettino, è diventata un piano inclinato dopo l'esonero del tecnico argentino e l'arrivo di José Mourinho agli Spurs. Nel 2020-21 è diventato un panchinaro e neanche il successivo arrivo di Nuno Espirito Santo, che poi cederà il posto a Conte, ha risollevato le sorti di Alli.

Finito completamente ai margini a Londra, il giocatore è stato scaricato sul gong dell'ultimo mercato invernale, ceduto all'Everton a costo zero e con soli bonus eventuali nel caso avesse combinato qualcosa di buono nel Merseyside. Cosa che non è accaduta: poche presenze e zero reti per Alli nella seconda parte dell'ultima stagione con la maglia dei Toffee Blues.

Dele Alli in maglia Everton

In questo inizio di preparazione prestagionale le cose non sono cambiate, anzi nelle ultime ore un errore di Alli a porta vuota è diventato virale e ha fatto emettere la sentenza dal tribunale dei social: "Questo ragazzo è finito". L'Everton di Lampard si trova negli Stati Uniti e ha già disputato due amichevoli, entrambe perse: la prima con l'Arsenal per 2-0, la seconda con Minnesota addirittura per 4-0. Alli ha giocato solo quest'ultimo match, distinguendosi per un gol più facile da segnare che da sbagliare. Cross basso dalla destra, il portiere va a vuoto, Alli deve solo spingere il pallone nella porta spalancata davanti a lui. Ed invece riesce a ciabattare incredibilmente fuori.

Il suo sguardo dopo l'erroraccio dice tutto: il centrocampista deve aver pensato come ha fatto a finire in quel tunnel senza uscita che deve apparirgli come un incubo, lui che ha fatto tutta la trafila delle Nazionali inglesi, dalle giovanili alla maggiore, arrivando a giocare a 20 anni gli Europei del 2016, scendendo in campo in tutte e quattro le partite disputate.

Il popolo social non ha avuto pietà e il giudizio è stato unanime: per Alli il meglio è alle spalle. "Abbiamo cercato di avvisarvi, non è più buono", ha scritto un tifoso del Tottenham ai sostenitori dell'Everton. Una conclusione cui probabilmente dopo pochi mesi è arrivata anche la dirigenza dei Toffees, con cui il giocatore ha un contratto per altri due anni a oltre 3 milioni di stipendio. Alli potrebbe dunque lasciare il club in prestito, ma anche risolvere il contratto con una buonuscita. Nella speranza che ci sua ancora qualcuno disposto a dargli fiducia.