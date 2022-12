Dele Alli irrecuperabile, sostituito dopo 30’ e sommerso di fischi: il Besiktas risorge Dele Alli è ormai un lontano ricordo del giocatore che fu. Emblematico quanto accaduto in Turchia con i tifosi che hanno perso la pazienza, dopo che la sua partita è durata mezz’ora. Senza di lui il Besiktas è risorto.



Solo qualche anno fa Dele Alli era considerato uno dei talenti più cristallini dell'Inghilterra, perno della nazionale del futuro. E invece l'attaccante inglese classe 1996 si è perso per strada, con una vera e propria crisi senza fine. Nemmeno al Besiktas le cose stanno andando per il meglio, come confermato nell'ultima uscita letteralmente disastrosa. Una bocciatura senza appello per l'ex Tottenham.

E pensare che quel Delle Alli che aveva all’attivo già i Mondiali del 2018 dove aveva anche segnato un gol ai quarti di finale, se tutto fosse andato come da copione avrebbe partecipato anche a Qatar 2022. E invece la sua metamorfosi e involuzione, lo ha allontanato dal giro della nazionale inglese con l’ultima apparizione che risale al 2019. Mentre i suoi ex compagni stanno ritornando nei club dopo l'esperienza iridata, lui è sceso in campo con il Besiktas in Coppa di Turchia contro una formazione di terza divisione.

L'ex Tottenham (qui il suo periodo migliore nel 2017 con 18 gol in 37 presenze e margini di crescita importanti), attualmente di proprietà dell'Everton era approdato nel campionato turco proprio per cercare di ritrovare lo smalto dei tempi migliori. E invece le cose stanno andando molto male, come confermano i 2 gol in 9 presenze complessive. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sfida contro lo Şanlıurfa. Lanciato titolare dal suo tecnico Senol Gunes non ha brillato, anzi.

L'esperto allenatore con i suoi sorprendentemente sotto di 2 gol, ha deciso di cambiare le carte in tavola, togliendo dal campo dopo meno di mezz'ora due giocatori. Tra questi Dele Alli, disastroso fino ad allora. La reazione del pubblico di casa è stata emblematica: un boato di fischi da parte dei suoi stessi tifosi per l'attaccante inglese che ha lasciato il terreno di corsa con un'espressione assai delusa sul suo volto. Una scena che sicuramente non contribuirà a migliorare le cose per il futuro.

I sostenitori del Besiktas si sono accaniti proprio contro di lui, visto che l'altro giocatore sostituito e uscito poco prima ovvero Atiba Hutchinson non ha ricevuto lo stesso trattamento. A peggiorare poi le cose per il povero Dele Alli è stato quanto accaduto dopo la sua uscita. La formazione più quotata in campo ha cambiato marcia e si è imposta in rimonta con un perentorio 4-2. Una mazzata dal punto di vista psicologico per Alli. E in Turchia già si parla di un possibile ritorno anticipato alla base per Alli, molto criticato.

Emblematiche le parole del giornalista Ali Gultiken, tramite NTV Spor: "È anche un giocatore difficile per gli allenatori. Avere a che fare con Dele Alli è visto come una perdita di tempo per la prossima dura maratona di campionato". Peggio di così non poteva andare dunque per l'ex Tottenham, finito per diventare nell'occasione un vero e proprio capro espiatorio.