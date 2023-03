Dele Alli è sparito, 5 anni fa valeva 100 milioni ora è fuori rosa in Turchia: “Non merita di giocare” L’ex talento del Tottenham è ai ferri corti con il Besiktas che lo ha messo fuori squadra. Dopo averlo criticato pubblicato per il rendimento deludente, il tecnico gli ha fatto sapere che vedrà la parte restante della stagione dalla tribuna.

Dele Alli è scivolato ai margini del Besiktas.

Da stella della Premier League a un "signor nessuno" nel campionato turco. La parabola di Dele Alli è incredibile per la piega negativa che ha preso, al punto da essere messo fuori rosa dal Besiktas ormai stanco di aspettare il calciatore che nel Tottenham sembrava un talento pronto a esplodere, ritagliandosi uno spazio anche nella nazionale dei Tre Leoni, mentre oggi ha perso tutto. Nel 2018 aveva una quotazione di mercato vertiginosa: 100 milioni di euro. A distanza di cinque anni è crollata fino a una decina di milioni e a 26 primavere è l'ombra di se stesso.

L'ex di Spurs ed Everton è scivolato dietro le quinte lentamente ma in maniera progressiva, basta dare un'occhiata al suo impiego in questa stagione per toccare con mano il disagio di una carriera in picchiata: 15 presenze per un totale di 831 minuti giocati, poco meno di un'ora a match durante i quali è sceso in campo. Il resto è nelle difficoltà palesate da un rendimento molto al di sotto dalle attese e da una situazione divenuta insostenibile: una sorta di lungo addio che si perpetuerà fino a giugno, quando scadrà il prestito dall'Everton e Alli farà ritorno (forse) in Inghilterra.

L’ex Tottenham cinque anni fa valeva 100 milioni, ora la sua quotazione è crollata.

Nelle ultime due gare non è stato nemmeno convocato e, a giudicare dalle intenzioni del tecnico dei turchi, Şenol Güneş, è destinato a restare fuori per tutto il resto della stagione. Allo stadio ci andrà ma da spettatore, il suo destino è già deciso. È solo questione di tempo e di burocrazia che deve compiersi. Nelle ultime due partite della Super Lig è stato messo ai margini: ha saltato le sfide contro Ankaragücü e Basaksehir (entrambe vinte dal Besiktas) e sembrano essere solo le prime di una lunga serie.

L’ex talento inglese resterà in prestito dall’Everton fino al termine della stagione.

"Non merita di giocare". Le parole dell'allenatore risalgono a gennaio scorso – quando il club ha provato anche a rispedire il calciatore al mittente – ma spiegano bene quale sia la condizione da separato in casa che Alli sta vivendo in Turchia. Risorsa, orpello, peso di cui liberarsi appena possibile: il tecnico lo aveva criticato pubblicamente e in maniera molto pesante già a novembre scorso, quando alla fine del primo tempo lo richiamò negli spogliatoi in occasione del match con l'Ümraniyespor.

Da allora l'ex Tottenham è rimasto perennemente in bilico fino alla decisione che appare definitiva: l'ultima apparizione risale a fine febbraio contro l'Antalyaspor, anche in quel caso è stato sostituito all'intervallo. Poi è stato inghiottito in un buco nero.