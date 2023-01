Il Besiktas ne ha abbastanza e liquida Dele Alli: lo sta restituendo all’Everton dopo 5 mesi Il Beskitas non ne può più di Dele Alli che potrebbe salutare la Turchia dopo soli 5 mesi di prestito. Il club vorrebbe rimandarlo all’Everton in anticipo rispetto all’accordo iniziale di giugno 2023.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dele Alli una volta era considerato uno dei migliori talenti in Premier League, con il suo declino che ha persino sorpreso il leggendario ex allenatore del Manchester United Sir Alex Ferguson: "Pensavo che Dele Alli sarebbe diventato un giocatore di punta, devo ammetterlo. Non so cosa sia successo". L'esplosione al Tottenham è stato forse solo un abbaglio per tutti coloro i quali pensavano di aver già trovato l'ennesimo fuoriclasse da aggregare alla nazionale di Southgate. E invece Alli in poco tempo è uscito dal giro dell'Inghilterra sia agli Europei che ai Mondiali in Qatar finendo addirittura all'Everton che è ritenuto opportuno girarlo in prestito al Beskitas in Turchia.

Non un club di basso livello, diciamolo subito, ma sicuramente non quello che tutti noi ci aspettavamo dopo averlo ammirato a inizio carriera con gli Spurs. Dele Alli però è ancora giovanissimo e a 26 anni si pensava che almeno in Turchia potesse mostrare a tutti quelle giocate che avevano fatto innamorare gli inglesi solo 3/4 anni fa. E invece anche al Besiktas, dopo il prestito di agosto 2022, il suo rendimento è stato pessimo. Forse anche peggiore di quello visto in Premier. Sostituito in Coppa dopo 28 minuti dall'inizio della partita e rimasto in panchina per tutto il match nel giorno di Natale, oggi Dele Alli potrebbe vedere finire la sua avventura in Turchia dopo soli 5 mesi.

In questa stagione ha giocato solo nove volte con la squadra turca, dove finora ha segnato solo due gol. Il direttore sportivo Ceyhun Kazanci ha recentemente affermato che nessuno ha la risposta per aiutarlo a rimettersi in carreggiata. È strano infatti vedere un giocatore capace di vincere due volte consecutive i premi PFA Young Player of the Year, oltre a guadagnare presenze consecutive nella Premier League Team of the Year, giocare in questo modo.

Le due migliori stagioni del 26enne sono state, ovviamente, le stagioni 2015/16 e 2016/17 con il Tottenham di Mauricio Pochettino. In quelle due stagioni in campionato, Alli ha realizzato 28 gol e 18 assist e si è affermato come uno dei migliori giocatori del campionato, ma quella versione di Alli sembra ormai un lontano ricordo.

Ecco perché, dopo averlo valutato al meglio, secondo quanto scrive il quotidiano turco Sabah, il Besiktas starebbe valutando la possibilità di ‘interrompere' il prestito di Alli prima della fine della stagione. L'accordo con l'Everton prevedeva infatti la permanenza del giocatore in Turchia fino a giugno 2023 ma evidentemente il tecnico dei turchi ne ha abbastanza e crede che anche questa volta il giocatore non sia in grado di risollevarsi.

Pesano come un macigno le prestazioni opache, il poco impegno in allenamento e la scarsa capacità di adattarsi ai moduli tattici dell'allenatore. Insomma, al Beskitas da lui si aspettavano davvero tutt'altro. Alli ha tempo fino alla fine del mese per migliorare le sue prestazioni o il Besiktas inizierà i colloqui con l'Everton per il suo ritorno.