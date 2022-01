Brutta sorpresa per Aubameyang dopo il Covid: “Lesioni cardiache, deve fermarsi” Aubameyang e i compagni di nazionale Lemina e Meyé sono stati costretti a fermarsi dopo i controlli a cui si sono sottoposti post-Covid.

A cura di Marco Beltrami

È un momento assolutamente difficile per la carriera di Pierre Emerick Aubameyang. Il centravanti che è finito ai margini dell'Arsenal, dopo aver perso anche la fascia di capitano, deve fare i conti con problemi di ben altra natura anche in nazionale. Il classe 1989 tra le stelle più brillanti della Coppa d'Africa e pronto al riscatto dopo i guai di Londra, è stato costretto a fermarsi. Il motivo è stato svelato in un comunicato ufficiale proprio dalla Federcalcio del Gabon, che ha infatti giustificato l'assenza del giocatore nella sfida contro il Ghana.

In realtà il torneo continentale era iniziato in salita per Aubameyang, che aveva contratto il Covid. Nel gruppo squadra del Gabon si era sviluppato un vero e proprio focolaio al momento dell'arrivo in Camerun, con il ct costretto dunque a fare di necessità virtù. Nonostante tutto era arrivata una vittoria contro le Comore, e ora c'era grande entusiasmo in vista del secondo match contro il Ghana in programma a Yaoundé. Aubameyang infatti si era negativizzato e sembrava almeno sulla carta avere la possibilità di essere schierato nei Panthers. E invece ecco la doccia fredda arrivata dopo i test medici.

Nella nota si legge che la commissione medica della CAF, ovvero della Confederazione Africana di Calcio ha riscontrato delle lesioni cardiache per Aubameyang, ma anche altri calciatori: "Secondo la commissione medica della CAF, i giocatori Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé e Mario Lemina appena usciti dal Covid non possono prendere parte a questo match. Gli esami mostrerebbero lesioni cardiache. CAF non ha voluto correre rischi".

Dunque né l'attaccante, né l'ex Juventus e il loro compagno hanno avuto il via libera per scendere in campo e ora bisognerà capire come si evolverà la situazione. L'attaccante dell'Arsenal ha commentato il tutto con un'emoticon con la lacrima e con un messaggio d'incoraggiamento per il Gabon che ha strappato un pareggio in extremis contro il Ghana. Quello di Aubameyang è un caso che fa il paio con quello del giocatore del Bayern Monaco Alphonso Davies, con il tecnico Nagelsmann che ha dichiarato: "A Phonzy abbiamo riscontrato ieri segni di miocardite lieve (infiammazione del muscolo cardiaco) al termine degli esami a cui ogni giocatore si sottopone dopo aver riscontrato la positività al Covid-19″.