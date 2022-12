Bruno Fernandes è una furia in diretta TV, nessuno riesce a trattenerlo: “Si fot**no tutti” Lo staff del Portogallo ha provare in tutti i modi a placare l’ira di Bruno Fernandes dopo la sconfitta contro il Marocco e la conseguente eliminazione dai Mondiali di Qatar 2022: il calciatore portoghese si è però ribellato e si è presentato infuriato davanti alle telecamere insinuando dubbi su una presunta cospirazione della FIFA contro la nazionale lusitana.

A cura di Michele Mazzeo

Se da un lato l'impresa compiuta dal Marocco nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 ha esaltato l'intero continente africano (che per la prima volta avrà una propria rappresentante nelle semifinali di una Coppa del Mondo) e il mondo arabo, dall'altro ha fatto letteralmente esplodere il Portogallo che ha dovuto fare i conti con una sconfitta tanto inaspettata quanto dolorosa. E le reazioni all'eliminazione da parte dei calciatori lusitani sono state molto diverse tra loro.

Il cinque volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo è uscito dal terreno di gioco in lacrime e, dopo aver dovuto affrontare un fan che ha scelto il momento sbagliato per avvicinarlo, nel tunnel degli spogliatoi è esploso in un inconsolabile pianto. Pianto di chi sa di aver fallito l'ultima occasione per vincere l'unica cosa che non è riuscito a vincere nella sua strepitosa carriera. Nel frattempo, la compagna Georgina e le sorelle inveivano pubblicamente contro il ct Fernando Santos che per la seconda volta consecutiva aveva fatto iniziare il match dalla panchina al loro caro.

Diversa invece la reazione dell'altro veterano del Portogallo, vale a dire il mai domo Pepe (che nel finale con la solita caparbietà ha sfiorato il gol del pareggio subendo poi quello che è già stato ribattezzato come "il bacio della morte") che nell'intervista post-match ha urlato al complotto insinuando dubbi sulla designazione dell'arbitro del match contro il Marocco.

Ancora più duro è stato lo sfogo del talentuoso Bruno Fernandes che, riuscendo a svincolarsi dall'ufficio stampa della Federcalcio portoghese che ha tentato invano di calmarlo e bloccarlo, si è presentato davanti alle telecamere: "Lasciatemi stare, fatemi dire ciò che penso" avrebbe infatti urlato il 28enne centrocampista del Manchester United agli uomini dello staff della nazionale lusitana che cercavano di fermarlo.

E così in diretta TV Bruno Fernandes ha dato vita ad un vero e proprio sfogo denunciando che, a suo modo di vedere, il Portogallo sarebbe stato vittima di una cospirazione orchestrata dalla FIFA: "Si fo***ano tutti. Devo dirlo che è molto strano che per la nostra partita sia stato scelto un arbitro che ha ancora la sua nazionale nella competizione (il direttore di gara argentino Tello, ndr) mentre non c'è più nessun arbitro portoghese", ha infatti detto il trequartista lusitano sfogando la propria rabbia dopo la sorprendente sconfitta contro il Marocco costata l'eliminazione alla sua nazionale.

I nostri arbitrano la Champions League, quindi hanno la qualità e il livello per essere qui, mentre altri evidentemente non sono abituati a questo tipo di partite, non hanno il ritmo per seguire il gioco ed essere lucidi nelle decisioni – ha poi proseguito l'ex calciatore di Novara e Sampdoria –. C'era un rigore nettissimo su di me. Non capisco perché non sia stato fischiato. Sono solo davanti alla porta, non avrei avuto alcun motivo per lasciarmi cadere in una situazione del genere. Sono dispiaciuto soprattutto perché avevamo la sensazione di poter andare molto avanti" ha quindi chiosato Bruno Fernandes facendo riferimento ad una delle decisioni prese dall'arbitro Tello nel match contro il Marocco che i portoghesi hanno maggiormente contestato.