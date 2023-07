Brozovic non può giocare per l’Al-Nassr: il club non lo ha tesserato prima del blocco della FIFA Il blocco del mercato imposto dalla FIFA all’Al-Nassr ferma Brozovic: il giocatore non era stato ancora tesserato dal club e non potrà scendere in campo fino al termine della sanzione.

A cura di Ada Cotugno

Marcelo Brozovic non può scendere in campo con l'Al-Nassr. La FIFA ha bloccato il calciomercato del club saudita per tre sessioni a causa di alcuni pagamenti insoluti nei confronti del Leicester e non potrà tesserare nuovi giocatori fino al 1° gennaio 2025, ossia fino all'inizio della finestra invernale di mercato.

Il blocco ferma l'ex Inter, perché è stato imposto prima dell'arrivo del transfer internazionale del centrocampista croato: in poche parole non è arrivato ancora il documento che attesta il passaggio del giocatore alla sua nuova squadra che quindi, in virtù della sanzione, non può più tesserarlo anche se ha già firmato il contratto.

A riportare la notizia è il Mundo Deportivo che spiega alla perfezione tutta la situazione in cui si ritrova l'Al-Nassr. Il contratto firmato da Brozovic non ha valore in questo senso, dato che prima di tesserare il giocatore la squadra ha bisogno di ricevere il contratto di trasferimento tra i club coinvolti nell'affare. In questo momento la società saudita si ritrova ad aver speso circa 18 milioni di euro per un centrocampista che non può essere tesserato fino all'inizio del 2025, proprio per il mancato arrivo di questo documento prima dell'entrata in vigore del blocco.

Un vero e proprio paradosso, dal quale però c'è una possibilità di fuga. L'unico modo per sbloccare la vicenda e ottenere l'annullamento della sanzione da parte della FIFA è quella di versare al Leicester tutti i soldi dovuti per i bonus non pagati relativi al contratto di Ahmed Musa. Risarcendo il debito (pari a circa 390.000 sterline) potrà avere il via libera per tesserare Brozovic e tutti i nuovi acquisti.

Ma al momento il quotidiano spagnolo solleva più di qualche dubbio: non è certo che l'Al-Nassr riesca a pagare la somma dovuta e la sola alternativa sarebbe quella di rimettere il centrocampista croato sul mercato per racimolare soldi ed estinguere il debito, così da non pesare sulle casse della società. La situazione è davvero paradossale soprattutto per il giocatore, passato ufficialmente in un club dove non potrà giocare per almeno due anni.