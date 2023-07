La FIFA blocca il mercato dell’Al-Nassr: è arrivata la prima sanzione per il calcio saudita La FIFA blocca il mercato dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic per tre per le prossime tre sessioni: è arrivata la prima sanzione per il calcio saudita per il mancato pagamento di bonus in relazione all’acquisto di Musa dal Leicester.

A cura di Vito Lamorte

Il club del campionato dell'Arabia Saudita stanno facendo spesa a mani basse in tutta Europa e stanno cercando di costruirsi uno status a livello mondiale portando da loro calciatori, sulla via del tramonto e non, che fino alla passata stagione militavano nei principali tornei del Vecchio Continente.

L'ultimo, in ordine di cronologia, dovrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic all'Al-Hilal per circa 40 milioni, con il centrocampista serbo che dovrebbe guadagnare uno stipendio complessivo di 60 milioni di euro per i prossimi tre anni.

Oggi, però, è arrivata una prima brutta notizia per il calcio saudita. La FIFA ha vietato all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo di tesserare nuovi calciatori per il mancato pagamento di bonus nei confronti del Leicester City, come parte di un accordo da 14 milioni di sterline per Ahmed Musa. L’Al-Nassr dovrebbe al club inglese 390.000 sterline, ma non ha ancora pagato e così è arrivata la prima sanzione da parte dell'ente che governa il calcio mondiale per l'Arabia Saudita.

La FIFA ha vietato al club di tesserare nuovi acquisti, sia che si tratti di trasferimenti nazionali o internazionali, per le prossime tre finestre di mercato.

Marcelo Brozovic posa con la maglia dell’Al Nassr, giocherà con CR7.

Un brutto colpo per il nuovo club di Marcelo Brozovic, che pochi giorni fa ha firmato con l'Al-Nassr e potrebbe essere lui l'ultimo acquisto della squadra saudita

L'Al-Nassr non ha rispettato gli accordi con il Leicester e così è stato deciso il blocco da parte della FIFA. Ora il club dovrebbe procedere con il pagamento per risolvere i problemi con le Foxes e poi fare i conti con le eventuali sanzioni prima di poter tornare attivi sul mercato.

Musa si è trasferito in Arabia nell'agosto del 2018 segnati 14 in 62 partite e aiutando il club a vincere il campionato nella stagione 2018/19. La sentenza iniziale della FIFA è arrivata nel 2021 e poi supportata dal TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport), che si è schierato con il Leicester sulla questione.

Nelle prossime ore si avranno più dettagli e si capirà in che modo i sauditi proveranno a risolvere la situazione per tornare attivi sul mercato, evitando di restare a guardare le altre contendenti che continuano a rinforzarsi.