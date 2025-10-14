Bremer, operazione OK ma tempi di recupero incerti: KO anche Pedro Felipe, prima soluzione per Tudor

Bremer è stato operato nella giornata di martedì 14 ottobre per la lesione al menisco ma i tempi di recuperi restano più che incerti. Il brasiliano rischia di saltare fino a 12 partite. Per la Juventus e Tudor un vero problema a cui se n’è aggiunto un altro: Pedro Felipe, giovane talento della Bext Gen e considerato prima alternativa, si è fermato anche lui per 2 settimane.

Glieson Bremer si è operato nella mattinata di martedì 14 ottobre, come concordato con lo staff medico della Juventus a seguito della nuova lesione al menisco. Intervento chirurgico andato a buon fine, "perfettamente riuscito" come ha confermato il comunicato ufficiale bianconero. Ma per Tudor i problemi in difesa sono solo all'inizio: i tempi di recupero del brasiliano restano più che incerti, col rischio concreto che – per evitare ricadute pericolose – resti fermo anche un paio di mesi. Inoltre, il giovane talento Pedro Felipe della NextGen, già richiamato quale prima alternativa, ha subito anche lui un infortunio, di natura muscolare che lo terrà fuori per circa 2 settimane.

Infortunio Bremer, "operazione perfettamente riuscita"

La notizia, unica al momento, positiva in casa Juventus è che l'operazione a Bremer è stata immediatamente svolta come da iter di recupero ed è andata bene: "Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro" si legge sul sito ufficiale della Juventus. "L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".

Quando torna in campo Bremer: rischia di saltare 12 partite con la Juventus

La domanda però resta inevasa: quanto resterà fermo ai box il brasiliano la cui assenza in difesa aveva già pregiudicato la scorsa stagione della Juventus? Non è possibile saperlo: si va da un minimo di una ventina di giorni a un paio di mesi, in base alle decisioni concordate da staff e club. Perché la lesione al menisco è una recidiva importante e il brasiliano rischierebbe – in caso di tempi affrettati – di dover compromettere tutto. Dunque, nell'ipotesi più negativa, potrebbero essere ben 12 le partite che Bremer salterà con la Juventus, dalla prossima (Como-Juventus di Serie A, 7° giornata, del 19 ottobre) a Napoli – Juventus (14° giornata di Serie A del 7 dicembre). In mezzo, tre giornate di Champions League (contro Real Madrid, Sporting e Bodo Glimt) e una di Coppa Italia.

Tudor in difficoltà per la difesa Juve: fermo anche Pedro Felipe, il "nuovo Bremer" della Next Gen

Per la Juventus e Tudor è tempo dunque di correre ai ripari ma non sarà semplice. Oltre a Bremer, si è fermato nuovamente anche il giovane Cabal, creando ulteriore vuoto davanti a De Gregorio e la prima naturale alternativa, il giovane Pedro Felipe già allertato in Next Gen, non sarà a disposizione. Il "nuovo Bremer", come viene chiamato nell'ambiente per le sue indubbie qualità, e già convocato in prima squadra per la sfida al Milan, si è fermato: risentimento muscolare, almeno due settimane di infermeria.