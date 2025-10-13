Come cambia la difesa della Juventus dopo l’infortunio di Bremer: Tudor ha due opzioni

La Juventus tornerà in campo dopo la sosta nazionali il prossimo weekend in casa del Como il prossimo 19 ottobre alle ore 12:30. La prima partita ufficiale in cui Igor Tudor sa di non poter contare più su Bremer vittima di un ennesimo brutto infortunio. Il difensore brasiliano dovrà infatti operarsi per una lesione del menisco mediale al ginocchio sinistro, lo stesso per il quale finì sotto i ferri un anno fa per il grave infortunio (rottura del legamento crociato) subito con il Lipsia.

La stessa Juventus ha dato notizia del suo infortunio e ora i tempi di recupero sono stimati in circa due mesi o forse anche un po' di più. Ecco perché già contro la squadra allenata da Fabregas la Juventus dovrà capire con quali difensore scendere in campo. L'assetto dovrebbe rimanere a tre con Gatti e Kelly intoccabili a questo punto e con l'inserimento di uno tra il ristabilito Rugani o Joao Mario. Ma in che modo potrebbe rientrare nell'undici titolare l'esterno destro portoghese arrivato la scorsa estate?

Daniele Rugani ha giocato da titolare l’ultimo Juventus–Milan, finito 0–0

Tudor dovrebbe confermare la difesa a tre con la presenza di Gatti centrale e di Kelly braccetto di sinistra. Ma chi sarà impiegato a destra. La scelta più logica dovrebbe essere quella di Rugani che contro il Milan ha dimostrato di essere in gran forma sfoderando una prestazione importante capace di non far rimpiangere il brasiliano. Tudor sembra apprezzare molto l'impegno e la professionalità del difensore italiano che lo scorso anno era in prestito all'Ajax ma potrebbe anche pensare a un'altra soluzione.

Joao Mario è uno degli innesti del mercato estivo della Juventus.

Kalulu infatti è stato stabilmente utilizzato da Tudor come esterno destro che chiari compiti di rientrare oltre ad offendere dove possibile. In questa situazione il francese però potrebbe tornare nel terzetto difensivo proprio per completare il pacchetto arretrato con Gatti e Kelly. A questo punto Tudor potrebbe pensare di utilizzare proprio Joao Mario il quale a inizio stagione sembrava il prescelto in quella posizione prima di perdere il posto. In questo modo la Juventus potrebbe avere un giocatore più offensivo lungo la destra.