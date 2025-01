video suggerito

Braga-Lazio, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni La Lazio gioca in trasferta contro il Braga per l’ultimo turno del girone unico dell’Europa League 2024-2025. La squadra di Baroni è già qualificata per gli ottavi ma vuole mettere al sicuro il primo posto: si gioca oggi, giovedì 30 gennaio, alle ore 21:00 all’Estádio Municipal. Dove vederla in tv e streaming e sulle probabili formazioni. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lazio gioca in trasferta contro il Braga per l’ottavo e ultimo turno del girone unico dell'Europa League 2024-2025. La squadra di Marco Baroni è già qualificata per gli ottavi di finale ma vuole mettere al sicuro il primo posto: si gioca oggi, giovedì 30 gennaio, alle ore 21:00 all'Estádio Municipal. La partita si potrà vedere in diretta tv e in streaming su Sky.

Un appuntamento non fondamentale per i biancocelesti, già certi di un posto agli ottavi di finale, che sono intenzionati comunque a difendere il primo posto nella classifica generale: completamente diverso l'umore dei portoghesi, che hanno bisogno di una vittoria per evitare l'eliminazione e sperare quantomeno in un pass per i play-off. Si tratta del primo confronto europeo tra Braga e Lazio: il club lusitano ha perso 2 delle ultime 3 gare interne contro squadre italiane, dopo essere rimasto imbattuto nelle prime tre sfide europee casalinghe sempre contro club nostrani (2 vittorie, 1 pareggio). Il club biancoceleste ha perso 5 delle 7 partite giocate in trasferta contro club portoghesi tra tutte le competizioni europee (2 vittorie): l'ultima trasferta in terra lusitana è datata febbraio 2022, quando perse 2-1 col Porto nell'andata degli spareggi dell'Europa League.

Partita: Braga-Lazio

Orario: 21:00

Dove: Estádio Municipal, Braga

Quando: giovedì 30 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: 8° turno Europa League (Fase a girone unico)

Braga-Lazio, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Braga-Lazio sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky, con canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). La partita sarà disponibile in tv anche su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Braga-Lazio, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra i biancocelesti e i portoghesi sarà trasmessa anche in diretta streaming, sempre per abbonati, sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili. La partita sarà visibile su Now.

Braga-Lazio, le probabili formazioni della partita di Europa League

Baroni dovrà fare a meno di ben 10 in Portogallo: Rovella e Zaccagni sono squalificati, Vecino, Patric, Nuno Tavares e Lazzari non sono a disposizione per infortunio, mentre Hysaj, Basic, Castrovilli e Ibrahimovic non rientrano nella lista UEFA. In porta ci sarà Mandas, Marusic e Pellegrini sugli esterni e al centro della difesa la coppia formata da Gigot e Romagnoli. Tchaouna giocherà al posto di Isaksen a destra e Pedro sulla fascia opposta. Noslin farà il centravanti, con Dia che agirà alle sue spalle.

BRAGA (3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. Allenatore: Carlos Carvalhal.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. Allenatore: Marco Baroni.