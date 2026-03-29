Bosnia-Italia direttamente dalla finestra di casa: ma quei posti non saranno fittati per 500 euro

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La sfida tra Bosnia e Italia si giocherà a Zenica e allo stadio Bilino Polje ci si attende una serata caldissima. Non tanto per il clima condizionato da gelo, pioggia e neve, quanto per l'atmosfera che i giocatori vivranno in campo dove in palio c'è l'ultimo step prima del pass Mondiale. Un'occasione da non perdere e che in Bosnia stanno preparando al meglio. Accantonate – me neanche tanto – le polemiche per l'esultanza di Dimarco e alcuni azzurri dopo la qualificazione di Dzeko e compagni a sfidare l'Italia al posto del Galles, tutte le forze sono ora concentrate sul rettangolo verde e sul supporto dei tifosi di casa.

I biglietti sono andati polverizzati in una notte, subito dopo la vittoria in Galles. Forse anche per questo motivo alcune persone si sono attrezzate per sfruttare al meglio il panorama che offre la finestra della propria abitazione per usufruire della visione della partita senza nemmeno aver bisogno di un biglietto. Sky Sport e nello specifico il giornalista Gianluigi Bagnulo, mostrano l'interno di una delle abitazioni dei palazzi che affacciano proprio alle spalle dello stadio di Zenica smentendo la fake news che quei posti siano stati fittati a 500 euro.

Le finestre mostrate hanno un affaccio spettacolare sul campo che ospiterà il big match tra Bosnia e Italia. Tutti i residenti della zona però hanno smentito subito la voce secondo la quale stessero affittando i loro balconi di casa per 500 euro: si tratta di una foto fatta con l’intelligenza artificiale. Nei giorni scorsi si era parlato proprio di questa possibilità con alcune persone bosniache e italiane che avrebbero proposto dei soldi pur di assistere alla partita dai vari balconi e finestre dei palazzi costruiti alle spalle dello stadio. Ma non c'è nulla di più falso.

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Una normale abitazione, si trasforma dunque in un autentico Sky Box comunemente adoperati nei vari stadi d'Europa e del mondo e che offrono una situazione di comfort da una posizione privilegiata. Una necessità in questo momento per i residenti vista l'enorme risposta di pubblico per questa partita che potrebbe essere storica per tutta la Bosnia.