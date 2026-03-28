Neve e pioggia in Bosnia, campo quasi impraticabile: l’Italia cambia il programma e rimanda la partenza

Il maltempo che perdura in Bosnia ha reso quasi impraticabile il terreno di gioco dello stadio di Zenica dove martedì 31 marzo l’Italia si giocherà il pass per i Mondiali 2026. Condizioni meteo, tra neve e pioggia, che hanno spinto la Figc a cambiare i piani: nessuna partenza fino al tardo pomeriggio di lunedì.

Il maltempo ha spinto Gattuso e la Figc a rivalutare il programma iniziale in vista della finale playoff che si giocherà in Bosnia martedì 31 marzo, per l'atto conclusivo che varrà il pass ai Mondial 2026. La neve che è caduta in queste ore, e che ha già reso quasi impraticabile il campo del piccolo stadio di Zenica, e le previsioni che danno intense piogge nella giornata di domenica ha spinto il clan azzurro a rimandare la partenza e a svolgere le ultime rifiniture a Coverciano. Il charter che porterà l'Italia in Bosnia partirà solamente nel tardo pomeriggio di lunedì.

Tutto rimandato, al momento, e nessuna partenza verso Zenica, se non a dinizio di settimana prossima, dove gli Azzurri si giocheranno il tutto per tutto contro la Bosnia per qualificarsi ai Mondiali 2026. Dopo aver battuto l'Irlanda del Nord, l'Italia si appresa a sfidare Edin Dzeko e compagni che hanno avuto la meglio, ai rigori, sul Galles nella seconda semifinale in programma. Un match che varrà il pass definitivo per presentarsi quest'estate a i Mondiali che si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico e che vedrà gli Azzurri giocare in trasferta, nel piccolo impianto scelto per la sfida.

Neve e pioggia in Bosnia: l'Italia rimanda la partenza fino a lunedì pomeriggio

La decisione è stata presa dopo un sopralluogo di un delegato della FIGC presso lo stadio Bilino Polje di Zenicam coperto interamente da una fitta coltre di neve. Anche le immagini che sono giunte quasi in contemporanea hanno confermato la quasi impraticabilità del terreno di gioco che diventerà ancora più pesante e proibitivo biste le previsioni di pioggia per le prossime ore. Da qui la scelta di cambiare i programmi e rimandare il più in là possibile la partenza: le ultime rifiniture e le sedute verranno così svolte ancora a Coverciano per tutta la giornata di domenica e nella mattinata di lunedì. Il volo che porterà gli Azzurri a Zenica è previsto con orario di partenza non prima delle 16:30 di lunedì.

La sanzione della FIFA allo stadio di Zenica: contro l'Italia ci saranno solo 8 mila tifosi

Il "fortino" scelto dalla Bosnia per la sfida decisiva presenterà dunque un problema ulteriore agli Azzurri che verranno evidentemente penalizzati sul fronte puramente tecnico da un campo lontanissimo dal presentarsi in condizioni ottimali. Lo stadio però avrà anche un piccolo "vantaggio" a favore dell'Italia: gli spalti che possono ospitare oltre 13 mila tifosi, sono stati ridotti del 20%, a non più di 8 mila per una recente sanzione comminata dalla Fifa al pubblico di casa. Il 15 novembre scorso, nel match contro la Romania i supporter bosniaci si sono macchiati di comportamenti antisportivi, di discriminazione e razzismo, con l'utilizzo di materiale pirotecnico, e un costante disturbo durante gli inni nazionali. Oltre a disordini che si sono protratti dentro e fuori lo stadio.