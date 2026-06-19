Borja Iglesias non viene riconosciuto ai Mondiali: “Sono un calciatore della Spagna, fatemi entrare”

Curioso contrattempo ai Mondiali per Borja Iglesias: il bomber della Spagna di de la Fuente bloccato dai controlli dopo il giorno libero. E un operaio ironizza sulla scena.

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Borja Iglesias ha trovato una spiacevole sorpresa al rientro nel centro di allenamento della Spagna ai Mondiali. Il centravanti delle "Furie rosse" infatti non è stato riconosciuto dagli addetti ai lavori e dunque ha dovuto aspettare diversi minuti prima di poter raggiungere il resto del gruppo a Chattanooga. La scena è stata immortalata in un video molto divertente, che mostra anche le reazioni sorprese dei presenti e di un operaio che ha scherzato sul mancato riconoscimento del bomber del Celta Vigo.

Borja Iglesias non viene riconosciuto nel ritiro della Spagna ai Mondiali

Anche lui come tutti i suoi compagni stava giovando del giorno libero concesso dal commissario tecnico de la Fuente. Meglio rilassarsi e staccare la spina dopo l'opaca prestazione culminata nell'inaspettato 0-0 d'esordio contro Capo Verde, per tornare così al lavoro più freschi e senza scorie mentali. Borja Iglesias si era concesso così una giornata a bordo piscina, in totale relax con la compagna e gli amici senza pensare troppo al pallone. In serata poi la chiusura del rompete le righe con il ritorno alla base in vista della ripresa degli allenamenti prevista per il giorno successivo.

Il dialogo tra Iglesias e l'addetto alla sicurezza della Spagna

Quando il "panda" (questo il soprannome di Iglesias) si è avvicinato all'ingresso della zona del ritiro ha trovato il personale di sicurezza che gli ha impedito di entrare. Pur essendo un volto molto noto nel calcio spagnolo ed essendo nella zona riservata alla nazionale iberica già dai giorni, il galiziano non è stato riconosciuto. Basito sia Borja che le persone che erano con lui: "Sono un giocatore della nazionale spagnola, sono Borja Iglesias ho bisogno di entrare".

L'addetto alla sicurezza però non si è scomposto: "Hai un pass, sei un calciatore? Come ti chiami?". Tutti, quasi in coro, hanno ripetuto il nome del giocatore sotto gli occhi di un signore seduto lì vicino che ha subito capito cosa stesse accadendo: "Non ti hanno riconosciuto". Dopo qualche minuto di impasse è finalmente arrivato il via libera per un interdetto Borja Iglesias che sicuramente avrà raccontato questa vicissitudine agli altri componenti del team ridendoci su.

Borja Iglesias in azione con la Spagna

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Borja Iglesias è un perno della Liga in cui milita ormai da anni, eccezion fatta per una parentesi in Germania con il Bayer. Villarreal, Real Saragozza, Espanyol, Betis e Celta per questo centravanti poderoso reduce da una stagione con 18 gol in tutte le competizioni. A consolarlo c'è il fatto che anche calciatori ben più blasonati e popolari di lui, non sono stati in passato riconosciuti dalla sicurezza necessitando dunque di un aiuto e di un pass. Anche nel tennis, con Federer e Nadal che sono stati ricacciati indietro non avendo alcun badge. Negli Stati Uniti nonostante la grande crescita del calcio e della Major League Soccer, non c'è la stessa attenzione ai giocatori che è presente in Europa.