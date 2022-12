Federer respinto a Wimbledon, non l’hanno riconosciuto: “Ho vinto il torneo 8 volte, credetemi!” Ha vinto 8 volte Wimbledon, è membro onorario. Ma un addetto alla sicurezza del circolo londinese non ha fatto Roger Federer perché sprovvisto di tessera.

Puoi aver vinto Wimbledon 8 volte, ma senza tessera non entri. L'unico a cui poteva capitare un episodio del genere era Roger Federer e allo svizzero è successo qualcosa di particolarissimo. La storiella è incredibile, ed è vera e l'ha raccontata proprio l'ex numero 1 del mondo che a Londra è stato respinto dove ha scritto pagine leggendarie del tennis.

Lo scorso settembre Federer ha lasciato il tennis, si è ritirato a 41 anni e ha dato l'addio giocando un match di doppio in Laver Cup Nadal, partita finita tra le lacrime. Gli organizzatori di Basilea e quelli delle Finals lo hanno invitato, ma lui ha declinato. Non è semplice per lui tornare a vedere il tennis e vedere dal vivo i suoi antichi rivali giocare per i titoli che ha conquistato più e più volte. Ma il richiamo del tennis è sempre forte e, di passaggio a Londra, Roger ha deciso di fare un salto a Wimbledon che è notoriamente il suo giardino di casa. Ha vinto questo torneo 8 volte, nessuno come lui, e ha perso anche diverse finali. Ma all'ingresso è stato clamorosamente respinto.

RF ha raccontato questa storia al ‘The Daily Show‘, un programma di intrattenimento americano. Elegantissimo, con dolcevita e giacca, lo svizzero ha fatto sorridere il conduttore e tutti coloro che erano davanti alla TV quando ha rivelato che a Wimbledon non lo hanno fatto entrare.

Due settimane fa, di ritorno da un impegno in Giappone, Federer è sbarcato a Londra, dove ha incontrato un medico, per via del problema al ginocchio, ma prima di ritornare in Svizzera ha deciso di tornare all'All England Club. Un'improvvisata, qualcosa di spontaneo, voleva tornare ‘a casa', e quel ritorno non era una cosa semplice per lui. Quando è arrivato, però, ha trovato le porte sbarrate: "Ho chiesto quale fosse l’ingresso e mi hanno risposto che l’ingresso era riservato solo ai membri. Ho detto che io sono un membro e che quando gioco il torneo so dove posso entrare". Mi hanno risposto: "L'entrata c'è dall'altra parte, ma è solamente per i membri".

Ora per chi non lo sapesse. Il circolo di Wimbledon è ristrettissimo, ma ai soci canonici si aggiungono di diritto tutti i vincitori del torneo maschile e femminile. Quindi Federer è membro ad honorem avendo vinto in otto occasioni tra il 2003 e il 2017.

Con sé non aveva il tesserino e l'addetto alla sicurezza che evidentemente non lo ha riconosciuto e lo ha lasciato fuori. Lui, certamente, con il suo garbo e la sua flemma, ha protestato dicendo, come ha raccontato in TV: "Ho vinto questo torneo 8 volte, sono un membro onorario". Con il suo stile ha aggiunto: "Mi sono anche subito pentito di aver detto quella frase". Però era lesa maestà.

Niente da fare. Roger è rimasto fuori, fino a quando sulla sua strada ha trovato un tifoso, un appassionato che invece lo ha riconosciuto mezzo secondo dopo averlo visto e gli ha chiesto una foto. Vedendo quella scena un altro responsabile della sicurezza ha capito che quello era proprio lui Federer che così pochi secondi dopo è entrato, o meglio è tornato a casa.

Federer dopo aver sentito la risposta che voleva: "Certo, può entrare, apriremo il cancello", è entrato a Wimbledon, ma non ha toccato racchette e palline, e ha bevuto un tè, come uno dei tanti soci del circolo londinese.