Bonucci rilancia subito la sfida: “Ora si va in Irlanda per vincere e portare a casa il Mondiale” Dopo il pareggio di Italia-Svizzera il capitano azzurro è categorico: “Guardiamo avanti, recuperiamo le energie e prendiamoci la qualificazione”.

A cura di Alessio Pediglieri

Leonardo Bonucci non ci sta: il pareggio all'Olimpico dell'Italia contro la Svizzera lascia l'amaro in bocca a tal punto da pensare subito a Belfast, la prossima ultima partita degli azzurri nel Girone, per vincere e meritarsi i Mondiali. Sarà infatti contro l'Irlanda la partita che deciderà la qualificazione a Qatar 2022, dopo che i crociati sono usciti indenni dalla sfida con la nostra Nazionale. L'Italia ha sempre il vantaggio della differenza reti ma sarà un testa a testa fino all'ultimo secondo.

Il rigore di Jorginho è l'immagine della delusione di una serata iniziata sotto tono e finita con l'amarezza di aver solamente accarezzato una vittoria che avrebbe avuto il significato di una qualificazione quasi certa ai prossimi Mondiali. Invece, con l'1-1 in rimonta tutto resta ancora in bilico. "Spiace per Jorginho" sottolinea Bonucci tornando sull'errore decisivo al 90′. "Ma lui è e resterà il nostro rigorista. Capita che si sbagli: 4 mesi fa ci ha portato in finale segnando il rigore decisivo con la Spagna".

Adesso testa subito alla prossima gara, l'ultima, quella decisiva. Se si vince in goleada non ci saranno altri margini di paura, altrimenti si dovrà vedere cosa farà la Svizzera in contemporanea in casa contro la Bulgaria. Per capitan Bonucci la sfida è rilanciata alla partita di lunedì: "Stasera siamo stati poco cattivi, avremo preso due tiri in tutto e subito un gol. Speriamo adesso a Belfast di raccogliere quello che non abbiamo raccolto stasera". L'obiettivo è il Mondiale: "Andremo in Irlanda e faremo la partita, come avremmo fatto anche in caso di successo questa sera. La nostra mentalità è questa".

Una mentalità che significa volere i Mondiali, malgrado la sfortuna, gli errori e le assenze. L'Italia conserva la differenza reti di +2, che sarà fondamentale per evitare gli spareggi. Ipotesi che non si vuole nemmeno prendere in considerazione: "Guardiamo avanti, dobbiamo recuperare subito le energie in vista di Belfast. Andiamo in Irlanda, vinciamo e prendiamoci questi Mondiali!" conclude Bonucci.