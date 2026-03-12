Bologna-Roma oggi in Europa League, dove vedere il derby italiano: orario TV e formazioni della partita

Bologna-Roma è il match valido per il “derby” italiano negli ottavi di Europa League. La sfida tra la squadra di Italiano e quella di Gasperini si giocherà oggi, giovedì 12 marzo, alle 18:45. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Bologna-Roma è il match valido per il "derby" italiano negli ottavi di finale di Europa League. La sfida tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella di Gian Piero Gasperini si giocherà oggi, giovedì 12 marzo, con calcio d'inizio alle ore 18:45. La partita d'andata metterà di fronte due squadre che stanno vivendo due diversi momenti della stagione. Gli emiliani finiti in un vortice di risultati altalenanti mentre la Roma caduta fuori casa contro il Genoa dell'ex De Rossi dopo il pari casalingo in rimonta con la Juventus.

In Europa sarà sicuramente diverso anche a livello di motivazioni. Si tratta però del primo incrocio europeo tra queste due squadre che si sono invece affrontate in 164 precedenti in Italia. Italiano potrebbe puntare ancora su Castro in attacco mentre Gasperini si affiderà all'inamovibile Malen in attacco supportato da Pellegrini e uno tra Pislli e Zaragoza che a Genova è rimasto tutta la partita in panchina. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Dove vedere Bologna-Roma in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

Bologna-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky che detiene i diritti della competizione. Tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno sintonizzarsi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251 per non perdersi neanche un minuto di questa sfida tutta italiana.

In streaming la possibilità invece di assistere alla partita sull'app Sky Go riservata sempre a tutti gli abbonati. In alternativa la possibilità di NOW. La telecronaca del match è affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Bologna-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League

Italiano potrebbe affidarsi ancora a Joao Mario nel ruolo di terzino destro al posto di Zortea mentre in attacco salgono le quotazioni di un tridente composto da Bernardeschi, Castro e Rowe.

Gasperini nella sua Roma invece dovrebbe confermare ancora Rensch sugli esterni contando però sul ritorno di Wesley in fascia. Pisilli e Pellegrini si candidano per un posto alle spalle di Malen in attacco ma non è da escludere la sorpresa Zaragoza.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Juan Miranda; Nikola Moro, Freuler, Lewis Ferguson; Bernardeschi, Santiago Castro, Rowe. All: Italiano.



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Manu Koné, Wesley; Pisilli, Lorenzo Pellegrini; Malen. All: Gasperini.