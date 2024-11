video suggerito

Bologna-Lille, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Il Bologna gioca con il Lille la partita della 5ª giornata di Champions League. Fischio d’inizio alle 21:00, la squadra di Italiano deve vincere a tutti i costi. Le ultime news sulla formazione, diretta tv e streaming su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Bologna ospita il Lille nella quinta giornata di Champions League. Al Dall'Ara si gioca alle 21, è la partita dell'orgoglio per la squadra di Vincenzo Italiano che in classifica è praticamente spacciata (ha appena 1 punto e solo la matematica non l'ha ancora estromessa dalla Coppa) e proverà anche a ribaltare un altro dato poco incoraggiante. Ovvero, nelle quattro partite precedenti non è mai riuscito a segnare. La gara sarà trasmessa in diretta tv, in esclusiva e in chiaro per abbonati sui canali di Sky e su NOW.

I rossoblù arrivano alla sfida contro i francesi reduci da una doppia sconfitta: nell'ultimo turno continentale hanno perso nel finale contro il Monaco e in campionato – alla ripresa dopo la sosta – le cose sono andate malissimo contro la Lazio. Ecco perché l'impegno europeo riveste un valore particolare: è l'ultima possibilità di tenere accesa una fiammella di speranza, può dare nuovo impulso alla stagione. Quanto al Lille, che nell'ultimo turno ha pareggiato contro la Juventus, cerca il colpo da 3 punti per consolidare la posizione in zona playoff.

Partita: Bologna-Lille

Quando: mercoledì 27 novembre

Dove: Stadio Dall'Ara, Bologna

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: 5ª giornata Champions League.

A che ora e dove vedere Bologna-Lille in in diretta TV: la partita non è in chiaro

Bologna-Lille non sarà trasmessa in chiaro su TV8 ma solo in pay-per-view sui canali di Sky: Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). In alternativa, sempre a pagamento, c'è il collegamento attraverso la app a NOW così da assistere al match grazie a una Smart Tv. La telecronaca dell'incontro sarà condotta da Federico Zancan che avrà al suo fianco Giancarlo Marocchi per il commento tecnico.

Bologna-Lille dove vederla in diretta streaming

Bologna-Lille sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati al network satellitare potranno assistere all'incontro attraverso la app di Sky Go. In alternativa c'è NOW (previo pagamento del pass sport).

Bologna-Lille, le probabili formazioni della partita di Champions League

Bologna a caccia della vittoria contro il Lille. Italiano sceglie Castro in attacco con Orsolini, Fabbian, Iling-Junior alle spalle. Modulo speculare anche per i francesi (4-2-3-1): Sahraoui, Gomes, Zhegrova agiranno a supporto della punta, David.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Miranda, Lucumi, Beukema, Posch; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Iling-Junior; Castro. Allenatore: Italiano.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Gudmundsson, Alexsandro, Diakité, Mandi; Bouaddi, André; Sahraoui, Gomes, Zhegrova; David. Allenatore: Genesio.