Bologna-Lazio di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Bologna-Lazio è la partita dei quarti di Coppa Italia che si gioca oggi alle 21. Chi passa il turno sfida l’Inter in semifinale. Diretta tv e streaming in chiaro gratis su Italia 1.
A cura di Maurizio De Santis
Bologna-Lazio è la partita dei quarti di finale di Coppa Italia che si gioca al Dall'Ara oggi alle 21. Chi vince a passa il turno incontra in semifinale l'Atalanta, che si è qualificata battendo la Juventus. L'incontro sarà visibile in diretta tv, in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity oppure sul sito sportmediaset.it.

Bologna e Lazio arrivano alla sfida odierna con grandi motivazioni dopo aver eliminato negli ottavi, rispettivamente il Parma e il Milan: i felsinei sono ancora in corsa in Europa League ma in campionato segnano il passo (sono decimi) dopo la sconfitta interna nel derby; capitolini reduci dal 2-2 (vittoria sfumata al 95°) di Torino contro i bianconeri e desiderosi di regalarsi un finale di stagione con un trofeo al quale ambire. Sia Italiano sia Sarri schiereranno le migliori formazioni possibili.

  • Partita: Bologna-Lazio
  • Orario: 21:00
  • Quando: martedì 10 febbraio 2026
  • Dove: stadio Dall'Ara, Bologna
  • Diretta TV: Italia 1
  • Diretta streaming: Mediaset Infinity, sportmediaset.it
  • Competizione: quarti di finale Coppa Italia

Dove vedere Bologna-Lazio in tv: la diretta in chiaro

Bologna-Lazio sarà visibile in diretta tv e in chiaro gratis su Italia 1. La telecronaca del match in programma è affidata a Massimo Callegari e a Roberto Cravero. A seguire, sempre su Italia 1, commenti, interviste, eventuali casi da moviola saranno oggetto di discussione nella trasmissione condotta da Monica Bertini, con Emiliano Viviano, Giampaolo Pazzini, Sandro Sabatini ed Emidio Morganti.

A che ora e dove vedere Bologna-Lazio in streaming

Il match dei quarti di Coppa Italia tra Bologna e Lazio sarà trasmesso a partire dalle 21 anche in diretta streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity oppure sul sito sportmediaset.it.

Bologna-Lazio, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Italiano e Sarri non hanno particolari problemi di formazione e schierano il migliore assetto possibile. Bologna con Castro in attacco, supportato da Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. Lazio col tridente composto da Isaksen, Maldini, Pedro. In difesa Romagnoli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.

