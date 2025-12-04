Rowe e Castro riportano il sorriso al Bologna: ribalta il Parma e vola ai quarti di Coppa Italia
Un primo tempo assolutamente insufficiente, poi il Bologna si è ritrovato e ha vinto il match contro il Parma che era stato bravo a passare per primo in vantaggio nel primo tempo con Benedyczak. Poi il capovolgimento di fronte, prima con Rowe poi con il solito Castro che chiude i conti proprio al 90′. Facendo ritornare il sorriso a Italiano e ai tifosi per un Bologna che può continuare a difendere il titolo di Coppa Italia: ai quarti se la giocherà contro la vincente di Lazio-Milan.
Benedyczak-Rowe, botta e risposta nel primo tempo
Il Bologna campione in carica si presenta al Dall'Ara rivisto e corretto da Vincenzo Italiano nella sfida tutta di Serie A contro il Parma. Un derby emiliano che i Ducali infilano sul binario perfetto dopo soli pochi istanti alla prima vera occasione da gol: al 13′ minuto ci pensa Benedyczak a infilare la porta di Ravaglia su una imbeccata di Lovik che taglia in due la disattenta difesa rossoblù. Una doccia fredda che gela tifosi e trova un Bologna impreparato alla pronta reazione. Non è un caso se il pareggio arriva solo a ridosso dell'intervallo quando suona la carica Rowe al 38′. In una azione tutt'altro che pulita: palla che si schianta sul palo e che ritorna casualmente sui piedi dell'ex Marsiglia che sigla il pareggio.
Uno squillo che il Bologna metabolizza all'intervallo perché la ripresa è di tutt'altra pasta: a fare la partita sono i padroni di casa che schiacciano a poco a poco il Parma che è costretto a chiudersi nella propria trequarti. Ne nasce un forcing costante ma sterile: Guaita non è mai davvero impegnato a tal punto che Italiano mette mano alla propria squadra alzando l'asticella della qualità e rispondendo alle scelte in corsa di Cuesta.
Castro risolve Bologna-Parma: anche Immobile in campo
La qualità c'è, con Pobega, Dominguez e Castro che si giocano l'ultimo scorcio di un match da risolvere per evitare la girandola dei rigori, ma il Parma tiene botta facendo la propria partita cui ha oramai abituato: diligente in difesa, pronta a colpire con la velocità di Oristanio e Cutrone in avanti. Senza alcun sussulto e con il Dall'Ara che per esaltarsi deve aspettare l'80', quando fa il suo ingresso in campo dopo un lunghissimo stop, Ciro Immobile. Ma a dimostrarsi decisivo è l'altro neo entrato, Castro che con un colpo di testa all'89' riporta il sole a Bologna.