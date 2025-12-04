Rowe e Castro riportano il sorriso al Bologna: ribalta il Parma e vola ai quarti di Coppa Italia

Un primo tempo assolutamente insufficiente, poi il Bologna si è ritrovato e ha vinto il match contro il Parma che era stato bravo a passare per primo in vantaggio nel primo tempo con Benedyczak. Poi il capovolgimento di fronte, prima con Rowe poi con il solito Castro che chiude i conti proprio al 90′. Facendo ritornare il sorriso a Italiano e ai tifosi per un Bologna che può continuare a difendere il titolo di Coppa Italia: ai quarti se la giocherà contro la vincente di Lazio-Milan.

Benedyczak-Rowe, botta e risposta nel primo tempo

Il Bologna campione in carica si presenta al Dall'Ara rivisto e corretto da Vincenzo Italiano nella sfida tutta di Serie A contro il Parma. Un derby emiliano che i Ducali infilano sul binario perfetto dopo soli pochi istanti alla prima vera occasione da gol: al 13′ minuto ci pensa Benedyczak a infilare la porta di Ravaglia su una imbeccata di Lovik che taglia in due la disattenta difesa rossoblù. Una doccia fredda che gela tifosi e trova un Bologna impreparato alla pronta reazione. Non è un caso se il pareggio arriva solo a ridosso dell'intervallo quando suona la carica Rowe al 38′. In una azione tutt'altro che pulita: palla che si schianta sul palo e che ritorna casualmente sui piedi dell'ex Marsiglia che sigla il pareggio.

Festa Parma per il momentaneo 0–1 sul Bologna al Dall’Ara in Coppa Italia

Uno squillo che il Bologna metabolizza all'intervallo perché la ripresa è di tutt'altra pasta: a fare la partita sono i padroni di casa che schiacciano a poco a poco il Parma che è costretto a chiudersi nella propria trequarti. Ne nasce un forcing costante ma sterile: Guaita non è mai davvero impegnato a tal punto che Italiano mette mano alla propria squadra alzando l'asticella della qualità e rispondendo alle scelte in corsa di Cuesta.

La rete di Rowe che riporta Bologna–Parma sull’1–1 a fine primo tempo

Castro risolve Bologna-Parma: anche Immobile in campo

La qualità c'è, con Pobega, Dominguez e Castro che si giocano l'ultimo scorcio di un match da risolvere per evitare la girandola dei rigori, ma il Parma tiene botta facendo la propria partita cui ha oramai abituato: diligente in difesa, pronta a colpire con la velocità di Oristanio e Cutrone in avanti. Senza alcun sussulto e con il Dall'Ara che per esaltarsi deve aspettare l'80', quando fa il suo ingresso in campo dopo un lunghissimo stop, Ciro Immobile. Ma a dimostrarsi decisivo è l'altro neo entrato, Castro che con un colpo di testa all'89' riporta il sole a Bologna.