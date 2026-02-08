Serie A
Kalulu nel recupero evita la sconfitta alla Juve, Pedro e Isaksen illudono la Lazio: allo Stadium finisce 2-2

La Juventus trova il pareggio contro la Lazio nei minuti di recupero: ai gol capitolini di Pedro e Isaksen rispondono McKennie e Kalulu.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

La Lazio ha pregustato il colpaccio in casa della Juventus ma un gol di Kalulu nei minuti di recuperi ha fissato il risultato di 2-2. La squadra di Maurizio Sarri ha sofferto, ha incassato ma è stata brava a colpire nelle azioni pericolose avute a disposizione: le reti di Pedro e Isaksen stavano per regalare ai biancocelesti una vittoria prestigiosa ma danno continuità alla vittoria contro il Genoa e portano i capitolini all'ottavo posto.

La Vecchia Signora di Luciano Spalletti ha giocato una partita molto positiva ma ha sciupato diverse occasioni ed è stata punita nelle poche disattenzioni avute in fase difensiva. Pareggio difficile da digerire ma la squadra bianconera ha mostrato, ancora una volta, una fragilità nella gestione di alcune situazioni del match: bella, invece, la reazione nel momento di difficoltà.

Immagine

Gol e spettacolo tra Juve e Lazio: allo Stadium finisce 2-2

Con due gol a cavallo dell'intervallo la Lazio si porta a casa 3 punti importantissimi e pesantissimi: Pedro e Isaksen hanno battuto Di Gregorio in contropiede e hanno permesso alla squadra capitolina di portarsi sul doppio vantaggio dopo una frazione di grande sofferenza.

McKennie riapre i giochi con un bel colpo di testa e da quel momento in poi inizia l'assedio dei bianconeri alla porta di Provedel. La Juventus crea tanto ma non riesce a concretizzare fino al 95′, quando Kalulu insacca da pochi passi un cross di Boga.

Qualche protesta da parte dei bianconeri nel primo tempo per un fallo di Gila non fischiato a Cabal in area di rigore ma la decisione dell'arbitro Guida sembra corretta.

Immagine

Juventus-Lazio, il tabellino

Reti: 45’+2 Pedro (L), 47’ Isaksen (L), 59’ McKennie (J), 90’+6 Kalulu (J).

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (77’ Kelly), Cabal (46’ Zhegrova); Locatelli (84’ Openda), Thuram; Cambiaso (77’ Boga), McKennie (84’ Miretti), Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Conceicao, Adzic, Kostic. Allenatore: Spalletti.

Lazio: Provedel; Marusic, Gila (77’ Romagnoli), Provstgaard (83’ Patric), Tavares; Taylor, Cataldi, Basic (46’ Dele Bashiru); Isaksen (64’ Cancellieri), Maldini, Pedro (64’ Noslin). A disposizione: Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Guida.

Ammoniti: Taylor (L), Romagnoli (L).

Immagine
Immagine
Immagine
