Europa League
video suggerito
video suggerito

Bologna-Celtic, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Bologna-Celtic è il match valido per il penultimo turno della fase campionato di Europa League. La sfida tra la squadra di Italiano e quella di O’Neill si giocherà oggi, giovedì 22 gennaio con calcio d’inizio alle ore 18:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Bologna-Celtic è il match valido per il penultimo turno della fase campionato di Europa League. La sfida tra la squadra allenata da Vincenzo Italiano e quella di Martin O'Neill si giocherà oggi, giovedì 22 gennaio con calcio d'inizio alle ore 18:45. Gli emiliani arrivano a questa sfida dopo aver perso in campionato la sfida contro la Fiorentina di Vanoli che ha allontanato Orsolini e compagni dalle zone nobili della classifica. In Europa League invece il Bologna è fermo a 11 punti dopo aver ottenuto 3 vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle prime 6 partite.

Di fatto gli emiliani sono a un passo dal passaggio del turno. Dall'altra parte gli scozzesi hanno invece una situazione di classifica complicata con soli 7 punti conquistati fino a questo momento e la speranza di qualificazione davvero ridotta. Italiano potrebbe scendere in campo con Castro unica punta supportato da Odgaard, Cambiaghi e Orsolini. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

  • Partita: Bologna-Celtic
  • Quando: giovedì 22 gennaio 2026
  • Dove: Stadio Dall'Ara, Bologna
  • Orario: 21:00
  • Diretta TV: Amazon Prime Video
  • Diretta streaming: Amazon Prime Video
  • Competizione: 7ª giornata Champions, fase a girone unico

Dove vedere Bologna-Celtic in TV: la diretta in esclusiva

La partita tra Bologna e Celtic sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Tutti gli abbonati alla tv satellitare potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Leggi anche
Fiorentina-Milan, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali

Bologna-Celtic, dove vedere la diretta streaming: l'orario

Bologna-Celtic inoltre sarà trasmessa anche in diretta streaming, sempre da Sky, attraverso l'app di Sky Go scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Tutti gli abbonati dovranno così fare accesso con le proprie credenziali e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento.

Bologna-Celtic, le probabili formazioni della partita di Europa League

Italiano con Castro unica punta supportato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. Nel Celtic di O'Neill tridente offensivo formato da Hyun-Jun, Maeda e Tounekti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Nygren; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. All. O’Neill.

Immagine
Immagine
Europa League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Bologna
Calcio
Europa League 2025/26
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Tennis
Sinner in campo contro Duckworth, secondo turno a Melbourne: si parte alle 9
Chi è James Duckworth, il prossimo avversario di Sinner che fece arrabbiare Jannik
Jannik Sinner e l'appuntamento con Lizzy Hoo: "Non ho una routine per la skincare". Lei la prende male
Sinner deve scegliere tra Kyrgios e Kim Jong-un: risposta perfetta ma non vuole andare oltre
Psicodramma Jacquemot agli Australian Open: accuse al coach, lui se ne va durante il match
Bublik ora è un top player del tennis, ma non rinnega il passato: "Non ho sprecato il mio tempo"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Europa League
api url views