Bologna-Celtic, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Bologna-Celtic è il match valido per il penultimo turno della fase campionato di Europa League. La sfida tra la squadra allenata da Vincenzo Italiano e quella di Martin O'Neill si giocherà oggi, giovedì 22 gennaio con calcio d'inizio alle ore 18:45. Gli emiliani arrivano a questa sfida dopo aver perso in campionato la sfida contro la Fiorentina di Vanoli che ha allontanato Orsolini e compagni dalle zone nobili della classifica. In Europa League invece il Bologna è fermo a 11 punti dopo aver ottenuto 3 vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle prime 6 partite.

Partita: Bologna-Celtic

Quando: giovedì 22 gennaio 2026

Dove: Stadio Dall'Ara, Bologna

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Dove vedere Bologna-Celtic in TV: la diretta in esclusiva

La partita tra Bologna e Celtic sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Tutti gli abbonati alla tv satellitare potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Bologna-Celtic, dove vedere la diretta streaming: l'orario

Bologna-Celtic inoltre sarà trasmessa anche in diretta streaming, sempre da Sky, attraverso l'app di Sky Go scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Tutti gli abbonati dovranno così fare accesso con le proprie credenziali e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento.

Bologna-Celtic, le probabili formazioni della partita di Europa League

Italiano con Castro unica punta supportato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. Nel Celtic di O'Neill tridente offensivo formato da Hyun-Jun, Maeda e Tounekti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Nygren; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. All. O’Neill.