Bologna-Brann oggi in Europa League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

Bologna-Brann è il match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. La sfida tra la squadra di Italiano e quella di Alexandersson, si giocherà oggi, giovedì 26 febbraio alle ore 21 allo stadio Dall’Ara. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.
A cura di Fabrizio Rinelli
Bologna-Brann è il match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. La sfida tra la squadra di Vincenzo Italiano e i norvegesi allenati da Alexandersson, si giocherà oggi, giovedì 26 febbraio alle ore 21 allo stadio Dall'Ara. Bernardeschi e compagni partono dal vantaggio di un gol maturato nella partita d'andata. Gli emiliani sono reduci dalla vittoria centrata in campionato contro l'Udinese in casa. Un gol di Bernardeschi ha infatti permesso al Bologna di rialzare la testa e riprendersi tre punti dopo un periodo non proprio positivo fatto di risultati altalenanti.

L'obiettivo ora è il passaggio del turno contro una squadra come il Brann che inizierà il suo campionato il 15 marzo ma esordirà in coppa nazionale il giorno 7 dello stesso mese. Insomma, una partita che Italiano si giocherà sicuramente con i suoi uomini migliori a partire da Castro che dovrebbe guidare l'attacco del Bologna nel 4-2-3-1 iniziale. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni che manderanno in campo i due allenatori.

Dove vedere Bologna-Brann in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

Bologna-Brann sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming sull'app di Sky Go riservata ai soli abbonati e anche su NOW. Gli utenti potranno dunque collegarsio ai canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K, per chi è in possesso di una tv 4K), e 253 (Sky Sport). La telecronaca della partita

Bologna-Brann, le probabili formazioni della partita di Champions

Castro dovrebbe guidare l'attacco del Bologna contro il Brann supportato da Bernardeschi, Ferguson e Cambiaghi. Nel Brann ci saranno invece Mathisen, Holm e Thorsteinsson a formare il tridente offensivo nel 4-3-3 di partenza.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Freuler, Moro; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson.

