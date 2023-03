Biglietti Juventus-Sporting ai quarti di Europa League: i possibili costi e quando parte la vendita La Juventus gioca contro lo Sporting nei quarti di finale Europa League: i biglietti per la partita di andata dell’Allianz Stadium si potranno acquistare probabilmente durante la sosta per le nazionali. Ecco tutto quello che c’è da sapere su prezzi e vendita.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus si è qualificata per i quarti di finale di Europa League, dove affronterà lo Sporting Clube de Portugal. I bianconeri, dopo essere retrocessi dalla Champions League, sono tra le squadre candidate per la vittoria finale del torneo e si apprestano ad affrontare il prossimo turno dopo aver fatto fuori il Friburgo negli ottavi.

La squadra di Massimiliano Allegri cercherà l'accesso alla semifinale nella doppia sfida che si giocherà il 13 e il 20 aprile 2023. Quando si potranno acquistare i biglietti per la gara di andata tra Juventus e Sporting, in programma a Torino il 13 aprile? Attualmente non sono in vendita e potrebbero essere acquistabili durante la sosta della Serie A per le nazionali: indicativamente l'apertura della vendita a tutti dovrebbe arrivare per la fine di marzo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui biglietti della prossima gara di Europa League della Juventus.

Quanto costeranno i biglietti per Juventus-Sporting di Europa League 2023: i prezzi

Quanto costano i biglietti per Juventus-Sporting dei quarti di Europa League? Il prezzo non è ancora certo perché i tagliandi per la gara del 13 aprile non sono ancora in vendita, ma si può prendere spunto da quelli per la gara interna col Friburgo negli ottavi di finale per farsi un'idea. Potrebbero esserci diverse fasi come avvenuto già in precedenza, con la prelazione sul posto per gli abbonati 22/23 e la prelazione per gli abbonati 22/23 nei settori UEFA (217, 216 , 219), prima della vendita riservata ai club come J1897, B&W Member e B&W Lite Member e infine quella libera. Chi non possiede l'abbonamento e vuole godersi una serata di calcio europeo dovrà attendere l'ultima fase di vendita.

Nell'ultima partita continentale che la Vecchia Signora ha disputato all'Allianz Stadium le cifre erano queste:

Tribuna Ovest Laterale 2: 29 euro

29 euro Tribuna Ovest Laterale 1: 42-43 euro

42-43 euro Tribuna Ovest 2: 38-43 euro

38-43 euro Tribuna Est Centrale 1: 61-68 euro

61-68 euro Tribuna Est Centrale 2 : 43-49 euro

: 43-49 euro Tribuna Est Laterale 1: 26-43 euro

26-43 euro Tribuna Est Laterale 2: 32-38 euro

32-38 euro Tribuna Sud/Nord Est 2: 23 euro

23 euro Tribuna Family: 29-43 euro

29-43 euro Tribuna Sud/Nord 1: 20 euro

20 euro Tribuna Sud/Nord 2: 20 euro

Per Juve-Sporting potrebbe esserci un aumento, considerando che si tratta della fase successiva del torneo.

Quando saranno in vendita i biglietti e dove comprarli

Quando si potranno comprare i biglietti per Juventus-Sporting di Europa League? La vendita dei tagliandi per la partita di andata dei quarti di finale, che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino il 13 aprile, potrebbe iniziare dopo il 26 marzo.

I biglietti saranno disponibili esclusivamente sull’Official Ticket Shop Juventus e per tutti i dettagli e le fasi di vendita è importante visitare la sezione del sito ‘Biglietti'. Per i biglietti acquistati in vendita riservata non è possibile procedere con il cambio nominativo.