Bielsa ai calciatori dell’Uruguay: “Mi avete abbandonato”. La resa dei conti finale nello spogliatoio

Secondo quanto svelato da un giornalista, Marcelo Bielsa avrebbe avuto una resa dei conti con la squadra nello spogliatoio dell’Uruguay dopo l’eliminazione dai Mondiali.

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L'Uruguay è una delle nazionali uscite peggio dalla fase a gironi dei Mondiali, forse davvero la più grande delusione finora del torneo. Due soli i punti portati a casa dalla ‘Celeste', grazie ai due miseri pareggi con Arabia Saudita e Capo Verde, prima di perdere con la Spagna nell'ultimo match che ha sancito la prematura eliminazione dalla coppa. Sul banco degli imputati, oltre al disastroso portiere Muslera (a 40 anni e con una carriera piena di papere ancora lì) e al giocatore simbolo Valverde, sostituito poco dopo l'intervallo con la Spagna a simboleggiare il suo fallimento in primis come leader del gruppo, c'è ovviamente il CT Marcelo Bielsa, che ne esce malissimo anche sul piano umano dopo aver perso il controllo nell'intervista post partita contro gli iberici. Non una novità per il 70enne argentino, da sempre allergico ai media.

Il confronto tra Bielsa e i giocatori dopo l'eliminazione dell'Uruguay dai Mondiali: "Mi avete abbandonato"

Il ‘fracaso' mondiale dell'Uruguay ha avuto anche la resa dei conti finale all'interno della squadra, come svelato dal giornalista Sebastian Giovanelli nel programma ‘ESPN Mundial'. Prima di lasciare Playa del Carmen, sede della nazionale in Messico per questi Mondiali, Bielsa ha convocato una riunione con tutti i giocatori – con cui già c'erano state frizioni durante il torneo – e ha rivolto loro un'accusa inequivocabile, riportata da testimoni presenti all'incontro: "Mi avete abbandonato".

Si è trattato di un confronto non lungo, che tuttavia ha avuto alcuni momenti di tensione. "Bielsa ha riunito la squadra, c'è stato un breve riassunto, non molto approfondito, ma ha fatto una dichiarazione forte – ha spiegato il giornalista – Ha detto ai giocatori, soprattutto alle figure chiave, che lasciava il Mondiale molto triste perché lo avevano abbandonato". Valverde sarebbe stato il primo destinatario delle sue critiche.

In pubblico il ‘Loco' era stato durissimo con sé stesso, facendo autocritica senza cercare alibi nelle prestazioni dei calciatori: "Se mi chiedete come verrà ricordato il mio periodo in nazionale – aveva detto a caldo dopo l'eliminazione – è un periodo che ha dato ben poco. Non lascio nulla al calcio uruguaiano, perché qualsiasi contributo si possa dare a un Paese in cui si sono trascorsi tre anni è inutile se non arrivano i risultati".

Dimissioni imminenti per Bielsa: convocata una conferenza stampa a Montevideo

Sulla panchina dell'Uruguay dal 2023, il destino di Bielsa appare segnato: martedì il tecnico che ha vinto l'oro olimpico con l'Argentina nel 2004 terrà una conferenza stampa allo stadio Centenario di Montevideo, molto probabilmente arriveranno le sue dimissioni.