Bernardeschi mostra il fisico tiratissimo dopo la dieta: la reazione dei tifosi della Juventus

"Torni alla Juve? Speriamo". Furono le parole di Federico Bernardeschi poche settimana fa, tornato in Italia al termine della stagione regolare in MLS con i Toronto, in risposta alla domanda di un tifoso. Mesi fa si è parlato molto di uno suo possibile ritorno in bianconero per volere di Massimiliano Allegri. Nessuna conferma, così come per Douglas Costa, ma al momento colui il quale è campione d'Europa in carica dopo il successo dell'Italia di Mancini nell'estate 2021, sembra si stia preparando al meglio alla prossima stagione.

Magari per tenersi pronto già in vista di una chiamata a gennaio dall'Italia dove potrebbe fare ritorno insieme a Lorenzo Insigne dopo l'ultima e disastrosa annata in Canada. Sui suoi account social il giocatore ha postato poche ore fa una sua foto in palestra mentre si allena duramente per mantenersi in forma. Fisico scolpito, ogni muscolo al punto giusto e quella sensazione di essere già pronto per le prossime sfide. "Vuoi deciderti a tornare" scrivo i tifosi della Juve in risposta alla foto. Ma in realtà Berna sta mostrando a tutti il suo nuovo fisico dopo una dieta precisa.

Sacha Sorrentino, noto nutrizionista, condivide la foto di Bernardeschi.

Bernardeschi ha di fatto iniziato una nuova dieta sotto la supervisione di Sacha Sorrentino. Si tratta di un noto biologo nutrizionista a cui tanti campioni del calcio contemporaneo si rivolgono per seguire un regime alimentare corretto mantenendo un fisico asciutto proprio per migliorare anche le prestazioni in campo. Sui social sono tante le foto del dott. Sorrentino con campioni del calibro di Lorenzo Insigne, o Gigio Donnarumma per citarne alcuni. In questi giorni è poi spuntata proprio uno scatto del nutrizionista in compagnia di Bernardeschi.

Bernardeschi ha dunque deciso di seguire un percorso alimentare proprio con il dott. Sorrentino auspicandosi un inizio di stagione subito importante abbinando all'attività fisica un sano regime alimentare. In Italia diverse squadre potrebbero avvicinarlo a gennaio. Si è appunto parlato tanto di Juventus, Lazio e anche di Bologna che se dovesse chiudere in quella posizione il suo girone d'andata potrebbe anche pensare a un giocatore del suo calibro per tentare di alzare il tiro e rincorrere quel sogno chiamato Champions, o quantomeno partecipare a una delle tre competizioni Uefa che sarebbe un sogno per il popolo emiliano.