Clamoroso ritorno alla Juve per Bernardeschi: la mossa di Giuntoli dopo i casi Pogba e Fagioli Federico Bernardeschi sarebbe pronto a fare ritorno alla Juventus. Giuntoli studia il colpo low cost dal Toronto portando nelle mani di Allegri un giocatore adattabile in più ruoli.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus pensava di poter ricominciare in maniera stagione la stagione 2023/2024 dopo i noti fatti dell'annata scorsa. E invece, nonostante le questioni giudiziarie e anche quelle legate a Uefa e questione Superlega si siano definitivamente chiuse, il club bianconero ha dovuto fare i conti con i casi spinosi di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Il centrocampista francese sembra essere ormai fuori dai programmi della società dopo la positività al testosterone riscontrata a seguito di un test antidoping. Il secondo invece è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta della procura di Torino su alcune scommesse illecite.

Per entrambi si profila all'orizzonte una lunga squalifica che pone inevitabilmente la Juventus nella condizione di dover intervenire sul mercato già a gennaio. Ecco perché Cristiano Giuntoli già nei giorni scorsi aveva fatto capire che il club sarebbe intervenuto a caccia di occasioni, forse anche per ovviare a queste situazioni. In soccorso della Juventus potrebbe esserci un gradito ritorno che numericamente farebbe rifiatare Allegri. La Gazzetta dello Sport questa mattina fa sapere che il club bianconero sta pensando al ritorno di Federico Bernardeschi dal Toronto.

Bernardeschi con la maglia del Toronto.

In questo momento la coppia Giuntoli-Manna avrebbe preso in considerazione già diversi profili, soprattutto per rinforzare il centrocampo bianconero privo di uomini chiave nelle rotazioni di Allegri nonostante ci sia solo il campionato da giocare. Da Hojbjerg del Tottenham la cui valutazione potrebbe salire però fino a 30 milioni a meno di importanti modifiche ai termini di pagamento e alle condizioni dell'affare, fino alle alternative rappresentate da Kone, Fofana, Diarra.

La sensazione è che la Juventus qualcuno farà arrivare in quel reparto anche se Allegri in estate ha spinto fortemente per tenere sia Miretti che Nicolussi Caviglia con quest'ultimo che oggi potrebbe rivelarsi un elemento fondamentale dopo i casi Pogba e Fagioli.

Bernardeschi attualmente è campione d’Europa in carica.

Tutto dipenderà anche dalla classifica di Serie A che impone alla Juventus di arrivare quantomeno tra le mie quattro per guadagnarsi un posto in Champions il prossimo anno. La distanza dalla prima posizione che potrebbe ingolosire Allegri affinché possa puntare all'intera posta in palio, ovvero lo Scudetto, porterebbe Giuntoli a gennaio a rinforzare anche il reparto offensivo.

Il sogno Berardi sembra non essere ancora sfumato ma l'opzione low cost potrebbe arrivare proprio da Federico Benrardeschi. Dopo un inizio roboante al Toronto, il campione d'Europa azzurro potrebbe fare ritorno in bianconero anche in prestito. Una condizione d'acquisto favorevole ai bianconeri nonostante l'aumenti di capitale pari a 200 milioni.

La gioia di Bernardeschi dopo la finale di Wembley.

Allegri ha sempre stimato la duttilità dell’ex Fiorentina. Un giocatore che ha conservato ottimi rapporti con l'ambiente e che in campo può giocare un po’ da esterno d’attacco e anche come trequartista. Il tecnico livornese in passato ha anche impiegato Bernardeschi come mezz’ala e in emergenza in attacco. Insomma, sotto tutti i punti di vista, Bernardeschi potrebbe tornare davvero utile alla Juventus anche perché l'esperienza con Insigne al Toronto sta diventando sempre più complicata. Un ritorno al passato alla Juve per riscrivere il presente e ambire a un futuro decisamente migliore.