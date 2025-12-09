Calcio
Bellingham perde la testa e insulta l’arbitro a fine partita: polemiche per la mancata espulsione

Il finale di partita tra Real e Celta è stato infuocato e Bellingham è stato protagonista di uno scontro con il quarto uomo: cosa è successo in campo.
A cura di Ada Cotugno
Il Real Madrid si trova in un periodo davvero complesso e sotto accusa è finito Xabi Alonso che rischia di perdere il suo posto in panchina. Lo spagnolo rischia l'esonero e non sembra essere sostenuto dalla squadra che appare nervosa e poco convinta a cambiare rotta: nell'ultima partita di campionato ha perso 2-0 contro il Celta Vigo e nel finale i Blancos hanno perso la testa procurandosi una raffica di cartellini rossi e gialli che però non hanno toccato Jude Bellingham, protagonista di un brutto siparietto con il quarto uomo.

Le telecamere di DAZN hanno ripreso da vicino il caos che è successo in campo, soffermandosi proprio sull'inglese che ha insultato l'arbitro negli ultimi minuti della gara. Ad avere la peggio sono stati Carreras ed Endrick (espulso addirittura dalla panchina), mentre Rodrygo e Valverde sono stati puniti soltanto con un cartellino giallo. Soltanto il centrocampista è rimasto impunito, sollevando grandi polemiche tra i tifosi avversari che si aspettavano una sanzione per il suo comportamento.

Cosa è successo tra Bellingham e l'arbitro

C'è stata molta confusione nel finale di partita tra Real Madrid e Celta Vigo con una sconfitta che potrebbe costare la panchina a Xabi Alonso. I Blancos sono secondi a -4 dal Barcellona e stanno vivendo una situazione altamente instabile alla quale non erano abituati. Alla fine dell'incontro molti giocatori hanno perso le staffe e hanno cominciato a protestare con molta veemenza contro l'arbitro Quintero Gonzalez e tutto il suo staff. In particolare Bellingham s'è l'è presa con il quarto uomo usando parole piuttosto forti.

L'inglese si è agitato molto e ha cominciato a urlare "Fot***o idiota", prima di essere portato via dai compagni di squadra che hanno evitato che la situazione degenerasse. Alla fine Bellingham è stato uno dei pochi giocatori del Real Madrid a non essere stato colpito dalla raffica dei cartellini gialli: in molti si sono lamentati perché le sue proteste sono state eccessive ed essendo già ammonito con un altro giallo avrebbe preso il cartellino rosso e almeno una giornata di sospensione.

