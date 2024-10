video suggerito

Bellingham massacrato dalla stampa spagnola dopo le ultime partite: "Da dieci a zero in un anno" Quest'anno Bellingham non ha ancora segnato con il Real Madrid e in Spagna monta già la polemica: è sotto accusa per il suo pessimo stato di forma.

A cura di Ada Cotugno

La stagione di Jude Bellingham stenta a decollare, nonostante il Real Madrid abbia mantenuto lo stesso ritmo dell'ultimo anno. Se il primo approccio con la Liga è stato splendido con la vittoria di campionato, Champions League e Supercoppa Europea, il secondo anno lascia a desiderare tanto che in Spagna tutti hanno cominciato a criticarlo severamente. Il suo apporto alla squadra è scarso e deludente in termini di rendimento, quasi non sembra più lo stesso giocatore che aveva fatto innamorare i Blancos.

Soltanto pochi mesi fa tutto il Bernabeu imitava la sua esultanza dopo i gol, con le braccia larghe e la faccia seria di chi sapeva bene che presto avrebbe conquistato il mondo. Quelle scene sono acqua passata dato che al momento l'inglese è a secco di gol e dopo l'arrivo di Mbappé più di qualche volta gli sono saltati i nervi in campo, anche se Ancelotti assicura che non ci sia nessun tipo di problema all'interno degli spogliatoi.

Bellingham criticato in Spagna

Questa stagione si sta rivelando particolarmente difficile per il giovane gioiello del Real Madrid, caduto forse nella prima grande crisi della sua carriera. La polemica su di lui è feroce e si basa soprattutto sul rendimento: in questo campionato non ha ancora segnato e l'ultimo gol risale al 14 maggio: da allora non si è fatto più vedere, interrompendo una media stratosferica per un giocatore che di mestiere non fa la prima punta. Esattamente un anno fa di questi periodi Bellingham aveva segnato già 10 gol e in totale aveva chiuso la stagione con 23 reti e 13 assist in tutte le competizioni.

Senza dubbio erano numeri importanti, così come importante è anche questo lungo digiuno che non gli viene perdonato. "È passato da 10 a 0 in un anno" lo ha attaccato Marca, facendo leva sul numero dei gol segnati ma anche sulle prestazioni: la metafora serve a indicare il drastico calo subito nel giro di pochissimi mesi e tutti puntano il dito contro di lui e lo scarso stato di forma visto nelle ultime uscite. L'inglese non è stato in grado di gestirlo al meglio e adesso pesa su di lui il giudizio di chi fa già paragoni impietosi rispetto alla passata stagione.