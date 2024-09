video suggerito

Bellingham graziato dall’arbitro di Real Madrid-Espanyol: gli dice che è “un pezzo di…” Jude Bellingham è stato graziato dall’arbitro durante Real Madrid-Espanyol, allorquando ha insultato pesantemente il direttore di gara a pochi passi da lui: “Sei un pezzo di…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Paolo Fiorenza

È andata davvero di lusso a Jude Bellingham nel finale di Real Madrid-Espanyol, quando il direttore di gara José Munuera non ha sentito (o ha finto di non sentire, dicono i soliti che accusano le merengues di godere di favori arbitrali) il pesantissimo insulto rivoltogli dal 21enne ex Dortmund, dopo che era stato ammonito. "Sei un pezzo di…" – in inglese "you're a piece of…" – gli ha scandito nitidamente, come si vede dal labiale ripreso dal video che lo inchioda. Nulla che gli sia valso un ulteriore provvedimento disciplinare e dunque Bellingham, pilastro della squadra di Ancelotti, sarà regolarmente in campo nella prossima partita della Liga contro l'Alaves.

Bellingham insulta pesantemente l'arbitro: "Pezzo di…"

Si stava giocando l'81' di Real-Espanyol, match della sesta giornata di campionato, e i padroni di casa stavano conducendo in porto la vittoria per 3-1, dopo aver rimontato l'iniziale autogol di Courtois grazie alle reti di Carvajal, Rodrygo e Vinicius. Bellingham aveva il possesso del pallone ed è caduto a terra in un contrasto con Gragera in cui l'arbitro non ha segnalato nulla di irregolare, cosa che non è andata giù al 21enne trequartista inglese, che ha protestato in maniera veemente da terra, il che gli è costato fallo contro e ammonizione.

Quando ha visto il cartellino giallo, Bellingham si è ulteriormente accalorato ed è stato in quel momento che ha dato del "pezzo di" a Munuera, che era di lato – a pochi passi da lui – e non ha battuto ciglio. Poco dopo il saggio Ancelotti, visto che il match ormai era al sicuro, ha tolto l'ex Dortmund dal campo per non farlo incorrere in ulteriori situazioni rischiose. La partita si è poi conclusa col risultato di 4-1, in virtù del calcio di rigore conquistato al '90 da Endrick con una ubriacante azione sulla sinistra e messo a segno con sicurezza da Mbappé. I due nuovi arrivati sembrano perfettamente a loro agio a Madrid e questa non assomiglia a una buona notizia per gli avversari, sia nella Liga che in Champions League.

Il Real è ora a un punto dalla capolista Barcellona, ​​che domenica sera gioca in casa del Villarreal e spera di ottenere la sesta vittoria nelle prime sei giornate di campionato.