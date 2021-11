Beffa enorme per Araujo che si infortuna esultando per un gol annullato Il difensore aveva sbloccato Barcellona-Benfica e dopo il gol ha esultato scivolando vicino la bandierina. Araujo si è infortunato e il gol è stato annullato.

A cura di Alessio Morra

La partita tra il Barcellona e il Benfica un giorno probabilmente sarà ricordata come la prima in Champions League di Xavi, che per molti avrà un percorso vincente anche da allenatore. Ma per il momento Barcellona-Benfica passa alla storia per due episodi particolari: il primo è rappresentatodal colossale errore di Seferovic che al 93′ aveva ka chance di realizzare il gol vittoria e invece ha sbattuto il pallone a lato, e il secondo da una clamorosa beffa per il difensore Ronald Araujo, che ha vissuto un minuto in cui si è riversato su di lui un concentrato di sfortuna.

Il Barcellona si giocava la qualificazione, ben sapendo che in caso di pareggio sarebbe rimasto davanti al Benfica, che però avrà un ultimo turno più agevole (Benfica-Dinamo Kiev e Bayern-Barcellona). Vincere era fondamentale, anche per scacciare una serie di fantasmi pesanti e quando il difensore venezuelano insacca a sette minuti dal termine impazzisce di gioia. Comprensibile il suo festeggiamento considerato il peso dell'incontro, di quel gol e anche il fatto che non giocava da due mesi. Festeggia scivolando sul campo, un'esultanza classica. Dopo averlo fatto sente un dolorino muscolare. Un'avvisaglia di qualcosa che potrebbe essere più pesante. Ci pensa sicuramente, ma in quel momento pensa più al gol che viene messo in discussione.

L'arbitro valuta una posizione irregolare con l'ausilio del VAR, che dice no al gol Aruajo. Il fuorigioco c'è. Il gol viene annullato. Una beffa enorme per il giocatore che dopo pochi secondi è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Non poteva continuare a giocare e ha lasciato cos il posto a Eric Garcia, che nel finale si spaventa eccome quando vede Seferovic battere a botta sicura e sbagliare il gol che avrebbe inguaiato il Barcellona, che ora guadagnarsi la qualificazione all'ultima giornata in casa del Bayern, altrimenti finirà in Europa League (che non disputa dalla stagione 2003-2004, venne eliminato negli ottavi dal Celtic).