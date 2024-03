Barcellona-Napoli, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni della partita di Champions Barcellona-Napoli è la partita di ritorno degli ottavi di Champions, si gioca alle 21 nello stadio olimpico Lluís Companys di Montjuïc. Dopo il pareggio (1-1) dell’andata gli azzurri possono qualificarsi ai quarti in un solo caso. Le ultime news sulle formazioni, diretta tv in chiaro su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Barcellona–Napoli è il ritorno degli ottavi di Champions che si gioca oggi (ore 21) nello stadio olimpico Lluís Companys di Montjuïc (nella capitale catalana) in alternativa al Camp Nou che è in fase di ristrutturazione. La qualificazione è ancora in bilico, si parte dal pareggio (1-1) dell'andata scandito dalle reti di Lewandowski e Osimhen. Per la squadra di Calzona passare il turno è fondamentale anche per raccogliere punti validi così da accedere al Mondiale per Club 2025 della Fifa e farlo al posto della Juventus (ma senza ricorsi da presentare sul tavolo della Federazione internazionale e della Uefa).

Il Napoli arriva alla sfida col Barça offrendo buoni segnali di ripresa da quando Calzona è diventato allenatore al posto di Mazzarri e in condizione fisiche positive (qualche preoccupazione c'è stata per il problema muscolare lamentato da Rrhamani), mentre i blaugrana saranno costretti a rivoluzionare il centrocampo a causa degli infortuni.

Partita: Barcellona-Napoli

Data: martedì 12 marzo 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: stadio olimpico Lluís Companys, Barcellona

Canale TV: Canale 5, Sky Sport

Diretta streaming: Mediaset Infinity, Infinity+, Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, ottavi ritorno

Dove vedere Barcellona-Napoli in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

La partita Barcellona-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro per tutti e senza alcun costo aggiuntivo su Canale 5. Oltre alla rete ammiraglia, Mediaset manderà in onda la gara (ma in questo solo per abbonati) anche su Infinity+ al quale sarà possibile collegarsi utilizzando una smart tv. Il match tra blaugrana e azzurri sarà trasmesso (solo per abbonati) anche sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4k.

Barcellona-Napoli, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Barcellona-Napoli sarà disponibile in chiaro per tutti sulla piattaforma Mediaset Infinity, che offre l'accesso gratuito a Canale 5. In alternativa, ma solo per abbonati, la si potrà vedere su Infinity+, Sky Go e NOW (il servizio di streaming on-demand e a pagamento di Sky).

Champions League, le probabili formazioni di Barcellona-Napoli

A Barcellona il Napoli si presenta con formazione e assetto tattico (4-3-3) tradizionali. In difesa la coppia centrale è composta da Rrahmani- Juan Jesus. A centrocampo spazio a Traore. In attacco c'è Osimhen in cima al tridente. Modulo speculare per i catalani che a centrocampo dovrebbero proporre Christensen, Lopez e Gundogan mentre in avanti ci saranno Raphinha, Lewandowski e Joao Felix. Assenti forzati per Xavi, Gavi, De Jong, Ferran Torres e Pedri.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen, Kounde, Araujo, Martinez, Cancelo, Lopez, Christensen, Gundogan, Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. Allenatore: Xavi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratshkelia. Allenatore: Calzona.