Perché Barcellona-Napoli può qualificare la Juventus al Mondiale per Club 2025 Barcellona-Napoli può essere decisiva per il Mondiale per club. In caso di eliminazione degli azzurri, la Juventus sarebbe qualificata al nuovo format.

A cura di Marco Beltrami

Barcellona-Napoli può essere decisiva non solo per la qualificazione ai quarti di Champions. La partita valida per il ritorno degli ottavi può infatti qualificare la Juventus al Mondiale per Club 2025. La squadra bianconera si gioca proprio con quella di Calzona l'accesso al nuovo format del torneo. Una sola tra Juventus e Napoli raggiungerà l'Inter che è già qualificata al Mondiale per Club.

Al momento la formazione di Allegri ha 47 punti, contro i 42 del Napoli che però al contrario della Juve può ancora conquistare punti in Champions. Con una vittoria in casa del Barcellona gli azzurri conquisterebbero 2 punti, a cui poi bisognerebbe aggiungerne un altro per la qualificazione ai quarti di finale.

A quel punto poi il Napoli resterebbe ancora in gioco, e avrebbe bisogno solo di altri due punti per agganciare nel ranking la Juventus. In caso di pari punti a qualificarsi sarebbe il Napoli, che ha ottenuto il migliore risultato in Europa nelle ultime stagioni, ovvero i quarti dell'anno scorso.

In caso di eliminazione agli ottavi in casa del Barcellona, la Juventus sarebbe matematicamente qualificata al Mondiale per club. Il Napoli infatti non avrebbe più modo di raggiungere i bianconeri e sarebbe fuori dai giochi. In questo scenario però bisognerà tenere conto anche dell'esito del ricorso del Napoli: il presidente De Laurentiis è pronto a dare battaglia chiedendo la possibile esclusione della Juve dal Mondiale per club, in quanto già fuori dalle Coppe dopo le sanzioni inflittele dall'Uefa.

In caso di superamento del turno di Champions del Napoli, non sarebbe ancora fatta per beffare la Juventus. Bisognerà poi fare punti più avanti. A tal proposito ecco come funziona l'assegnazione dei punti in Champions in chiave ranking: "

2 punti per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti

1 punto per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti

1 punto per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale in poi