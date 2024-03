Il Barcellona affronterà il Napoli con un centrocampo deserto: Xavi ha 4 giocatori a disposizione Olte al lungodegente Gavi, il Barcellona nell’ultima partita ha perso anche de Jong e Pedri: Xavi è in piena emergenza a centrocampo e dovrò affrontare il Napoli nel ritorno degli ottavi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il Barcellona si ritrova ad affrontare numerosi problemi in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. L'1-1 dell'andata lascia la porta aperta a tutti gli scenari, ma Xavi questa volta si trova alle prese con una vera e propria emergenza a centrocampo: de Jong e Pedri si sono fermati per problemi fisici e le pedine a disposizione dell'allenatore cominciano a scarseggiare.

Il Napoli volerà a Barcellona il prossimo 12 marzo e i blaugrana hanno i giorni contati per provare a rimettere in sesto la squadra che non sta attraversando un periodo facile. Il report medico di de Jong e quello di Pedri spaventano i tifosi: l'olandese si è procurato una distorsione del legamento laterale della caviglia destra, mentre lo spagnolo ha una lesione al muscolo retto femorale della coscia destra

Due infortuni che gli impediranno di essere presenti in Champions League contro gli azzurri, una tegola non di poco conto per il Barça che si ritrova così con pochissimi uomini a disposizione e con un centrocampo sempre più deserto. Sarà quello il punto nevralgico della squadra, il reparto dove Xavi dovrà far sentire la sua mano per sopperire a un'emergenza che peggiora sempre di più settimana dopo settimana.

In tutto l'allenatore ha a disposizione soltanto quattro centrocampisti di ruolo della prima squadra: Romeu, Gundogan, Fermin e Sergi Roberto sono le ultime carte a sua disposizione, ai quali potrebbe aggiungere qualche giocatore proveniente dalla cantera per allungare la panchina in caso di problemi.

Oltre a loro non ci sarà neanche Gavi, lungodegente alle prese con un bruttissimo infortunio. Una situazione che inevitabilmente potrebbe portare il Barcellona a un cambio di modulo: l'idea dei quattro centrocampisti potrebbe essere abbandonata, ma non sono da escludere nuovi esperimenti per una squadra inedita.

E se la prima squadra non dovesse bastare, Xavi potrebbe attingere dalla primavera dove sono presenti profili come Casadó, Unai Hernández, Pau Prim e Marc Bernal. Questi ultimi due non rientrano nella lista B che il Barça ha fornito alla UEFA, ma hanno i requisiti per poter giocare contro il Napoli.