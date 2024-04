Xavi cambia idea, resta al Barcellona anche il prossimo anno: decisivo il colloquio con Laporta

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Xavi resta sulla panchina del Barcellona anche per il prossimo anno. Dopo i rumors degli ultimi giorni ora è ormai cosa fatta per la permanenza dell'allenatore in blaugrana fino a giugno 2025. Un dietrofront importante dopo l'annuncio dello scorso 27 gennaio quando fu lo stesso Xavi a spiegare che a fine stagione avrebbe lasciato il Barcellona. Come riporta il Mundo Deportivo decisivo in questo senso è stato l'incontro di stasera con il presidente Laporta che apparirà domani alla stampa per spiegare i dubbi emersi negli ultimi giorni. Ma c’è già una fumata bianca.

Quello di oggi è stato di fatto un pomeriggio per il Barcellona dopo la riunione del consiglio. Deco, direttore sportivo, ​​ha avuto un incontro alla Ciutat Esportiva Joan Gamper proprio con Xavi e il suo assistente e fratello Óscar Hernández. Dopo questo incontro, sia il portoghese che l'allenatore si sono recati a casa del presidente Laporta. Qui sarebbero stati limati tutti i dettagli di questo accordo che prevede la permanenza di Xavi fino alla fine della prossima stagione rispettando l'iniziale contratto firmato con i blaugrana.

Xavi allenerà il Barcellona fino a giugno 2025.

A gennaio, dopo la sconfitta per 5-3 del Barcellona contro il Villarreal, Xavi annunciò il suo divorzio. "Lascerò il Barcellona a giugno. Siamo arrivati ​​a un punto di non ritorno. È tempo di cambiare. Come Culé (tifoso del Barça, ndr) penso che sia giunto il momento di lasciare. Ho parlato oggi con il direttivo e la società. Andrò via il 30 giugno". Oggi il clamoroso ribaltone nonostante la sconfitta recente nell'ultimo Clasico contro il Real Madrid in Liga e l'uscita di scena ai quarti di Champions contro il PSG dopo la rimonta subita in casa dai parigini.

Xavi dunque esce dalla lista degli allenatori che potrebbero cambiare panchina nella prossima estate. Il tecnico era stato seguitissimo da diversi top club anche se nelle ultime settimane gli era stata proposta un'interessante proposta di rilancio dell'Ajaxproposta di rilancio dell'Ajax basata soprattutto sulla valorizzazione dei giovani. Discorsi rimandati all'estate 2025 a questo punto con l'obiettivo di lasciare Barcellona con un altro trofeo importante dopo aver sfiorato le semifinali di Champions nell'ultima edizione.