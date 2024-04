Xavi pronto a ripartire dall’Ajax dopo l’addio al Barça: progetto a sorpresa con un compito preciso

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La carriera di Xavi da allenatore potrebbe proseguire ancora in Europa. Dopo l'addio già annunciato a fine stagione col Barcellona, il tecnico spagnolo sarebbe pronto ad accettare la corte dell'Ajax. Una scelta che sarebbe sorprendente dato che il tecnico è attualmente seguito anche da club più blasonati. Da non sottovalutare poi il discorso relativo all'attuale posizione in classifica dei Lancieri che sono fuori da ogni competizione europea vista la stagione del tutto pessima portata avanti fino a questo momento dal club di Amsterdam.

Secondo il quotidiano Sport però questo potrebbe non essere un problema per Xavi. Il suo nome è in cima alla lista dei candidati allenatori in vista della prossima stagione. Il tecnico catalano ha colpito la dirigenza soprattutto per il suo modo di gestire e valorizzare al meglio i tanti giovani. L'Ajax di fatto fa del suo vivaio un autentico fiore all'occhiello e per questo, anche per risollevare dal punto di vista tecnico la squadra, servirà qualcuno che sappia esaltare al meglio le caratteristiche di ogni singolo giocatore, specie dei più giovani.

Xavi sulla panchina del Barcellona.

Questo è dunque il progetto che sarebbe stato presentato a Xavi. Un piano di ricostruzione totale di squadra e club che nel frattempo ha dovuto fare i conti anche con la sospensione del suo direttore esecutivo, Alex Kroes, da tutti i suoi incarichi per presunto traffico di informazioni privilegiate. Xavi dunque compatibile come profilo di allenatore ideale per l'Ajax a caccia di una rinascita dopo troppi anni trascorsi nell'ombra, specie in Europa. Nelle mani dell'ormai ex tecnico del Barcellona sarebbe affidato un progetto di rilancio. Un rinnovamento necessario dopo il caso dello scorso febbraio 2022 che ha portato all'addio di Marc Overmars, dal 2012 direttore sportivo, in seguito all'accusa di molestie nei confronti di alcune colleghe.

La partenza di ten Hag in direzione Manchester e il ruolo lasciato libero da Overmars, ha creato il vuoto nel club olandese. Attualmente l'Ajax è al quinto posto in classifica con 48 punti a -7 dall'AZ che occupa la prima posizione europea utile, ovvero la qualificazione ai preliminari di Europa League. Non molto ma quanto basta per poter ripartire. Anche se non è da escludere che Xavi possa preferire iniziare la sua nuova avventura senza coppe trascorrendo una stagione a conoscere l'ambiente, valorizzare il settore giovanile e cercare un piazzamento importante per rilanciare la squadra nel corso dei prossimi anni. A lui la scelta nonostante la volontà dichiarata di Xavi di volersi prendere un anno sabbatico.