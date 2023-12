L’Ajax esce dalla coppa contro una squadra di dilettanti: impresa straordinaria dell’USV Hercules La piccola squadra di quarta serie olandese ha eliminato l’Ajax dalla Coppa d’Olanda con un gol al 93′: i lancieri non erano mai usciti dalla competizione contro dei dilettanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Questa stagione per l'Ajax sembra essere maledetta. Dopo il disastro in campionato, con la situazione in classifica che soltanto adesso sta tornando sui giusti binari, gli olandesi hanno trovato un'altra batosta in Coppa d’Olanda dove sono stati eliminati ai sedicesimi di finale da una squadra di quarta categoria.

L'impresa di giornata è quella dell'USV Hercules, una piccola squadra amatoriale di Utrecht che è riuscita nell'impresa di battere uno dei colossi d'Olanda. Un sogno diventato realtà, impossibile anche solo da immaginare: il divario tra le due squadre è abissale, eppure per una notte è stata la più debole a prendersi la scena con una vittoria che resterà per sempre nella storia.

Tutto è cominciato al 16′, quando Pieterse ha segnato il primo gol della sua serata, finita con una doppietta. Un avvio storto che non ha comunque spaventato l'Ajax: in questa stagione i lancieri hanno perso tanti punti per strada, ma l'attuale quinto posto in campionato ha dimostrato che ci sono stati enormi segni di miglioramento rispetto ai primi mesi di questa stagione.

E in effetti a pochi minuti dalla fine Brobbey e Akpom hanno riportato tutto in parità con un gol a testa nel giro di sei minuti. Mancava soltanto l'ultimo passo per accedere agli ottavi di finale ed evitare la figuraccia, eppure al 93′ l'Ajax ha subito la grande beffa: Grotenbreg segna incredibilmente il gol del 3-2 che consegna all'USV Hercules la vittoria quando ormai nessuno ci sperava più.

Tutto lo stadio è esploso di gioia e i giocatori sono perfino saliti sulle panchine alla fine della partita per poter festeggiare con i tifosi un traguardo straordinario. Per la prima volta nella sua storia l'Ajax è stato eliminato dalla coppa nazionale per mano di una squadra di dilettanti, una pagina nera della sua storia che nell'ultimo anno è stata macchiata da sconfitte clamorose.