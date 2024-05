video suggerito

Il Real rifiuta la Coppa di campione di Spagna in casa del Granada: è una questione di rispetto Il Real Madrid ha rifiutato la proposta della Federazione spagnola di consegnare la coppa per il titolo di campione nazionale alla squadra di Ancelotti in occasione della sfida in casa del Granada. Per i Blancos non è rispettoso festeggiare in casa di una squadra che sta per retrocedere.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid ha costretto la Federazione spagnola a modificare la dati di consegna della Coppa per il titolo nazionale vinta dalla squadra di Ancelotti matematicamente con quattro giornate d'anticipo. Le Merengues, secondo quanto riferisce Marca, si sarebbero rifiutati di ricevere il trofeo in casa del Granada in occasione del prossimo turno di campionato. Il tutto per una questione di etica e rispetto proprio nei confronti del Granda che domenica potrebbe retrocedere aritmeticamente con tre turni d'anticipo.

Sollevare la coppa della Liga a Los Cármenes, era un qualcosa che fin da subito il club non aveva visto di buon occhio per due motivi. In primis per la distanza visti i 431 chilometri che dista Granada da Madrid e poi proprio perché il giorno della celebrazione del Real in quello stadio sarebbe coincisa con la retrocessione del Granda in Seconda Divisione. "Non ha senso" avrebbe detto il Real a proposito dell'ipotesi di vivere questa giornata di festa in casa del Granada. Ecco perché la Liga ha deciso di cambiare tutto.

"Per rispetto verso il Granada e la sua gente, non permetteremo loro (la Liga ndr) di regalarci la Coppa a Granada". Questo quanto sottolineato dal club di Madrid che ha rifiutato categoricamente questa possibilità. La Federazione ha così deciso che la consegna del trofeo avverrà in occasione del prossimo turno di campionato quando il Real Madrid potrà festeggiare davanti ai propri tifosi al Bernabeu in occasione della sfida contro l'Alaves.

Quello che è certo è che i giocatori potranno essere omaggiati dai propri tifosi durante la festa domenica mattina per le strade di Madrid. I giocatori saliranno su un autobus scoperto per poter condividere questa gioia con tutti i sostenitori dei Blancos. Il club è fiducioso che il grande evento tra tifosi e giocatori avrà luogo questo mercoledì dopo Real Madrid-Bayern. Le Merengues sognamo di arrivare in finale e di trasformare la notte dell'8 maggio in una festa totale per campionato e finale di Champions League.