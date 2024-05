video suggerito

Il Real Madrid di Ancelotti è campione di Spagna: per le Merengues si tratta del 36° titolo in Liga Il Real Madrid trionfa in Liga ed è matematicamente campione di Spagna per la 36a volta nella storia. Decisivo per la squadra di Carlo Ancelotti il successo per 3-0 sul Cadice ma soprattutto il clamoroso ko del Barcellona in casa del Girona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid trionfa in Liga ed è matematicamente campione di Spagna per la 36a volta nella storia. Decisivo per la squadra di Carlo Ancelotti il successo per 3-0 sul Cadice ma soprattutto il clamoroso ko del Barcellona in casa del Girona che vince 4-2 contro i catalani e conquista l'aritmetica certezza di partecipare alla prossima Champions League. Un successo importante per le Merengues e anche per il tecnico italiano che vince il secondo titolo spagnolo dopo quello centrato nella stagione 2021/2022.

A siglare le reti che hanno portato al successo dei Blancos sono stati Brahim Diaz al 51′, Bellngham al 68′ e Joselu in pieno recupero. Un 3-0 dunque che aveva già proiettato la squadra di Ancelotti a quota 87 punti in vetta al campionato inizialmente a +14 sul Barcellona. La sconfitta dei catalani ha visto proprio il Girona centrare il secondo posto a -13 dal Real che a quel punto con 4 partite ancora da giocare può festeggiare il titolo matematico iniziando senza pensieri a concentrarsi sul Bayern Monaco.

