video suggerito

Udinese pronta a esonerare Cioffi dopo il ko di Verona: anche Cannavaro in lizza per sostituirlo Gabriele Cioffi a un passo dall’esonero con l’Udinese. La sconfitta di Verona ha inguaiato i friulani in lotta per non retrocedere. Il club valuta tre allenatori per sostituirlo, tra questi anche Fabio Cannavaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il gol allo scadere di Diego Coppola ha fatto impazzire il Verona che ha vinto lo scontro salvezza contro l'Udinese al Bentegodi. Una rete che ha complicato totalmente la situazione attuale dei friulani i quali ora stanno pensando a un nuovo avvicendamento in panchina. Dopo l'esonero a stagione in corso di Andrea Sottil era stato Gabriele Cioffi a prendere il posto. Un ritorno per il tecnico che però adesso è anche lui a un passo dall'esonero. La decisione ufficiale del club sulla sua posizione è attesa a breve e secondo Sky sarebbe già iniziato il casting allenatori.

L'Udinese avrebbe infatti iniziato a stringere contatti immediati con Leonardo Semplici e anche Andrea Stramaccioni. Ma oltre agli ex allenatori di SPAL e Inter, è spuntato fuori anche il nome di Fabio Cannavaro per la panchina friulana. L'ex difensore e capitano dell'Italia campione del mondo 2006 è reduce dall'esperienza negativa di Benevento lo scorso anno in Serie B culminata con l'esonero e la retrocessione successiva della squadra in C. Se Cannavaro dovesse accettare le condizioni proposte dalla società bianconera, si ufficializzerà l'addio a Cioffi.

Cioffi contro il Verona.

L'Udinese ha fretta di chiudere anche per programmare al meglio la settimana con il nuovo allenatore in vista della prossima e difficile trasferta di Bologna. Attualmente i friulani sono fermi al quartultimo posto con 28 punti, +1 sul Frosinone terzultimo che però è impegnato quest'oggi contro il Torino. Il calendario impone all'Udinese di dare una sterzata netta al suo finale di campionato per non rischiare la retrocessione. Le ultime tre giornate saranno poi decisive dato che ci saranno tre scontri diretti consecutivi contro Lecce, Empoli e Frosinone.

E pensare che contro il Verona al Bentegodi l'Udinese aveva anche avuto diverse opportunità per portarsi a casa i tre punti sprecando però diverse occasioni da gol. Il gol annullato a Pereyra, e le occasioni nella ripresa non sfruttate al meglio hanno dato coraggio all'Hellas che aveva anche colpito un palo con Noslin e la traversa con Folorunsho. Se Fabio Cannavaro dovesse accettare l'incarico sarebbe la prima esperienza da allenatore dell'ex difensore su una panchina di Serie A.