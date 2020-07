Lionel Messi non ci sta: davanti al 34° titolo del Real Madrid che ha alzato al cielo la Liga 2019/2020 in faccia al Barcellona, crollato nelle ultime giornate, la ‘Pulce' alza la voce e diventa gigante. Troppe brutte figure nel finale di campionato, troppi punti persi e troppa poca voglia di riscatto. Tutti elementi che adesso mettono il Barcellona davanti al bivio: o gettare la spugna o utilizzare la Champions per risorgere. Il capitano azulgrana ha alzato la voce subito dopo l'ultima figuraccia nel silenzio del Camp Nou vuoto contro l'Osasuna che è passato 2-1.

"Siamo deboli, non abbiamo volontà. Giocando così perdiamo anche con il Napoli in Champions League": le parole suonano forti, l'allarme è rosso, come l'ira di Messi che vuole a tutti i costi cambiare il trend negativo in cui si è infilato il Barcellona da solo. Era primo prima della pausa per la pandemia, poi si è perso tra voci di mercato, arrivi e partenze che hanno distratto un po' tutti, non il Real Madrid che ha messo la freccia e ha superato in curva per allungare nel rettilineo finale. Mentre i catalani crollavano rinunciando anche al colpo di reni e d'orgoglio.

"Se non siamo riusciti a vincere questa Liga come potremo pensare di vincere la Champions League giocando in questo modo?". La domanda è retorica, la questione è rivolta a compagni, tecnico e società che non sono riusciti a trovare il collante giusto per portare a termine nel migliore dei modi questa stagione che si sta rivelando pessima. Sempre che la Champions non la rimetta in bolla, ma questo Napoli, oggi, fa più paura che qualche mese fa.