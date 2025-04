video suggerito

Barcellona-Inter: orario TV, formazioni e dove vedere la semifinale in chiaro e streaming Stasera, alle ore 21, si gioca Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League. La partita si potrà seguire in chiaro sul NOVE con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il countdown continua. La partita tra Barcellona e Inter si stava avvicinando sempre più. La semifinale di andata di Champions League 2024-2025 prenderà il via alle ore 21. Allo stadio Montjuic la squadra di Inzaghi sfiderà i blaugrana, vincitori della Coppa del Rey e al comando della Liga. L'Inter proverà pure a riscattarsi anche dopo tre sconfitte consecutive, tra campionato e Coppa Italia. Barcellona-Inter si potrà seguire in chiaro sul NOVE, che per la prima volta trasmetterà un evento sportivo di tale portata in diretta. Mentre sarà possibile seguire la semifinale anche su Prime Video, ma in questo caso potranno farlo solo gli abbonati.

Barcellona-Inter, l’orario della semifinale e le probabili formazioni

Il PSG ha vinto 1-0 in casa dell'Arsenal nella prima semifinale d'andata di Champions League. Stasera tocca a Barcellona e Inter, che scenderanno in campo alle ore 21. Martedì 6 maggio a San Siro si terrà la gara di ritorno. I due allenatori hanno le idee molto chiare riguardo le formazioni. Inzaghi recupera Thuram, ma non dispone di Pavard. Nel Barcellona manca Lewandowski, sostituito da Ferran Torres in attacco con Yamal e Raphinha.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Gerard Martin; de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Come vedere Barcellona-Inter in TV e streaming: i canali in chiaro

Le semifinali di Champions League dell'Inter devono andare in onda obbligatoriamente in chiaro, per una delibera Agcom del 2012. Prime Video che detiene i diritti esclusivi delle partite del mercoledì ha trovato l'accordo con il NOVE, che manderà in onda l'evento a partire dalle ore 19:30. Lo streaming invece sarà possibile per gli abbonati di Prime Video e per chi si collegherà sul sito del NOVE. La partita Barcellona-Inter andrà in onda in diretta TV dunque sul canale nove del digitale terrestre e sarà commentata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.