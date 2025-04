Barcellona-Inter, le probabili formazioni della semifinale Champions: le scelte di Simone Inzaghi

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'Inter si appresta ad affrontare il Barcellona per la partita d'andata della semifinale della Champions League 2024-2025. Si tratta del primo round di una sfida delicatissimo per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che di fronte avranno la corazzata di Hansi Flick che è la candidata principale per la vittoria finale.

I catalano dovranno fare a meno degli infortunati Balde e Lewandowski mentre i nerazzurri perdono Pavard. Le due squadre arrivano al match dello stadio olimpico Lluis Companys con due stati d'animo completamente differenti: il Barça ha appena vinto la Copa del Rey contro il Real Madrid mentre l'Inter ha subito la terza sconfitta consecutiva in sette giorni senza far gol.

I precedenti tra Barcellona e Inter sono 16, con i catalani vincenti in otto occasioni, cinque pareggi e tre successi nerazzurri. Gli ultimi incroci sorridono alla squadra di Simone Inzaghi, capace di vincere 1-0 in casa e pareggiare 3-3 al Camp Nou nella fase a gironi della Champions League 2022/2023. Sarà il secondo incrocio nella fase a eliminazione diretta della Coppa dei Campioni-Champions League: il precedente risale alla storica semifinale della stagione 2009/2010, culminata con la qualificazione dell'Inter alla finale di Madrid (3-1 a San Siro, 0-1 al Camp Nou).

Inter, le scelte di Inzaghi per la semifinale di Champions League

Inzaghi dovrà fare a meno di Pavard, distorsione alla caviglia per lui; e Thuram, che partirà dalla panchina. In difesa rientra Bastoni e a centrocampo Mkhitaryan. Davanti con Lautaro dovrebbe partire Aranutovic. Dumfries torna dal 1′ e sulla sinistra Carlos Augusto potrebbe prendere il posto di Dimarco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.

Barcellona, la probabile formazione di Flick

Hansi Flick deve fare a meno degli infortunati Balde e Lewandowski ma può schierare una formazione fenomenale con Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha a supporto Ferran Torres unico riferimento offensivo. Pedri e de Jong in mezzo al campo e la linea difensiva composta da Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez e Gerard Martin davanti a Szczesny.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Gerard Martin; de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.