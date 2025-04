video suggerito

Dove si gioca Barcellona-Inter stasera e perché non è al Camp Nou: lo stadio della partita Barcellona-Inter semifinale d’andata di Champions non si giocherà al Camp Nou ma allo stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come ‘Montjuic’. Ecco perché. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Barcellona-Inter non si giocherà al Camp Nou questa sera. La semifinale d'andata di Champions League si giocherà allo Stadio Olimpico Lluis Companys a partire dalle 21. Il motivo di questa situazione è legato ai lavori di rinnovamento per l'impianto casalingo della formazione di Flick che dovrebbero finire in questa stagione. Solo dalla prossima annata dunque il Barcellona tornerà a giocare al Camp Nou, per ora dovrà accontentarsi dello Stadio Olimpico Lluis Companys.

Perché Barcellona-Inter di Champions non si giocherà al Camp Nou ma al Montjuic

Barcellona-Inter non si giocherà al Camp Nou, storico impianto che ospita le partite interne della squadra catalana. Questo perché lo Spotify Camp Nou è oggetto di lavori di rinnovamento che sembrano destinati ancora a protrarsi a lungo. Da quasi due anni ormai il Barça gioca le sfide casalinghe nello Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come ‘Montjuic'. Questo il nome della collina su cui sorge l'impianto da poco più di 60mila posti a sedere. Uno stadio che non è "avvolgente" come il Camp Nou, ma garantisce comunque un colpo d'occhio importante.

Quando sarà pronto il nuovo Camp Nou di Barcellona

Quando il Barcellona potrà tornare a giocare al Camp Nou? I lavori di rinnovamento dello storico stadio della formazione blaugrana inizialmente si sarebbero dovuti concludere in questa stagione, ma in realtà i tempi si sono prolungati. Stando al sito ufficiale del club i lavori per migliorare l'impianto dovrebbero concludersi in questa annata, con il ritorno alla disponibilità per le partite nella prossima annata. Cruciale anche l'installazione dei posti VIP entro il 30 giugno, e la vendita degli stessi. Anche il trofeo Gamper in programma ad agosto, dovrebbe giocarsi allo stadio Olimpico.