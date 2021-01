C'era grande attesa nel rivedere Mario Balotelli in campo dopo l'exploit all'esordio con la maglia del Monza ma il numero 45 del club brianzolo ha rimediato un problema muscolare nel riscaldamento al Via del Mare di Lecce ed è finito in tribuna. SuperMario non è sceso in campo a causa di un "risentimento al flessore della gamba sinistra": a riportare la notizia è DAZN. Al suo posto partirà dal 1′ Christian Gytkjaer. Cristian Brocchi aveva inserito l'ex Inter e Milan nella formazione titolare, nel tridente con D'Errico e Kevin-Prince Boateng, ma poco prima della chiusura dell'attivazione muscolare in vista del match ha fatto cenno allo staff tecnico di avere un problema ed è rientrato negli spogliatoi.

Quando le squadre sono entrate in campo Balotelli non c'è tra i titolari, come prevedibile, e non risulta nemmeno tra gli uomini che si sono accomodati in panchina: dopo aver ricevuto le cure mediche SuperMario si è sistemato in tribuna e ha seguito il match vicino ai dirigenti del suo club. Balotelli ha dovuto alzare bandiera bianca e così la sua seconda presenza con il Monza è rimandata al 16 gennaio, quando i biancorossi scenderanno in campo al Brianteo contro il Cosenza.

Dopo l'esordio con gol contro la Salernitana di pochi giorni fa c'è grande curiosità sullo stato di forma dell'ex centravanti del Brescia ma è molto probabile che Mario Balotelli possa tornare tra i titolari già nel prossimo appuntamento fissato per il 16 gennaio. Il suo apporto può essere determinante per la squadra di Brocchi in questa seconda parte di campionato.

Allo stadio di Lecce c'era grande attesa per la sfida tra Balotelli e Massimo Coda, due attaccanti che meritano sicuramente altri palcoscenici rispetto a quelli della cadetteria, ma per vedere questo incrocio bisognerà attendere la sfida di ritorno.