Baggio ospite a sorpresa a Brescia vent’anni dopo il suo ritiro, l’accoglienza è da brividi Poco prima della palla a due sbuca Roberto Baggio dal tunnel e il PalaLeonessa si alza in piedi per un lunghissimo applauso: standing ovation e commozione prima di Gara-3 tra Germani Brescia e Olimpia Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Poco prima della palla a due sbuca Roberto Baggio dal tunnel e il PalaLeonessa si alza in piedi per un lunghissimo applauso. Il Pallone d'Oro ha assistito a Gara 3 della semifinale playoff Scudetto tra Germani Brescia e Olimpia Milano. L'ex numero 10 è stato omaggiato con una casacca dal capitano Amedeo Della Valle e ha assistito al match vinto dalla compagine milanese.

I tifosi bresciani non hanno mai dimenticato il Divin Codino e lo hanno accolto con una lunghissima standing ovation e tanti non sono riusciti a trattenere le lacrime per il loro idolo. Baggio è stato accolto da tantissimi cori, tra cui quello che si cantava di più allo stadio Rigamonti all'inizio degli anni 2000: "Sei sempre tu, che ci porti in vantaggio… faccio sognare Roby Raggio".

Baggio lasciava il calcio venti anni fa: era il 16 maggio 2004

Nel video pubblicato dall'account Instagram ufficiale della Pallacanestro Brescia sotto le bellissime immagini dell'accoglienza riservata a Baggio dal pubblico scorre la canzone Marmellata #25 di Cesare Cremonini e la didascalia recita "non è più domenica Roby Baggio qui con noi al PalaLeonessa in occasione di Gara 3!".

Pochi giorni fa ricorreva l'anniversario numero venti del suo addio al calcio: era il 16 maggio 2004 e il Brescia giocava a Milan nel giorno del diciassettesimo Scudetto dei rossoneri. Un lunghissimo applauso di San Siro congedò uno dei più forti calciatori della storia dal rettangolo verde.

Milano vince a Brescia e va in finale Scudetto

Milano vince 96-86 la Gara-3 della semifinale e vola in finale Scudetto non lasciando scampo a Brescia. Serie mai in discussione, con l'Olimpia che aveva fatto capire le sue intenzioni fin dalle due gare giocate in casa: voleva chiuderla subito. E così è stato. Ora la squadra di Ettore Messina attende la vincente di Virtus Bologna-Venezia (1-1). La Gara-1 della finale Scudetto è fissata per il 6 giugno.